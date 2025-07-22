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Общество
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Александр Бри

Совершенствуется законодательство, связанное с вопросами развития столицы

фото из архива "КП"

Нововведения в законодательство по вопросам столицы и городов рес­публиканского значения, нацио­нальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов, подписанные Главой государства 17 июля, укрепляют нормативно-правовую базу для обеспечения устойчивого развития и повышения качества жизни граждан.

Закон включает в себя комплекс новелл, охватывающих вопросы охраны зеленых зон, формирования комфортной городской среды, регулирования внутренней миграции, управления транс­портной инфраструктурой. Эти меры нацелены на формирование современных, безопасных и сбалансированных городских пространств, отвечающих социальным и экологическим требованиям.

Так, предусмотрены поправки, направленные на укрепление правового статуса, введение правил управления и усиление охраны природных объектов, расположенных в санитарно-защитной зеленой зоне столицы. В том числе предусмотрены меры по стабилизации границ зеленого пояса Астаны: согласно закону, решение об их изменении может быть принято только Правительством по представлению акимата.

Кроме того, на землях в границах санитарно-защитной зеленой зоны столицы запрещается любая деятельность, отрицательно влияющая на состояние и восстановление экологических систем соответствующих территорий, в том числе под запрет попадают выпас скота, прогон домашних животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота и любая другая деятельность, которая может повлечь изменение естественного облика охраняемых ландшафтов или нарушение устойчивости экологических систем.

Закон включает также блок поправок по вопросам использования земель для нужд города. В частности, изменены условия реализации принудительно изъя­тых земель на торгах. Теперь бывшему собственнику или землепользователю возвращаются только понесенные им расходы на приобретение данного земельного участка, оставшиеся вырученные средства зачисляются в бюджет. Эта мера нацелена на исключение возможности недобросовестного обратного выкупа участков через аффилированных лиц по завышенной цене, когда потраченные на торгах средства фактически возвращались прежним владельцам, которые таким образом сохраняли контроль за своими землями.

Другая важная новелла: введение дизайн-кода города республиканского значения, столицы. Согласно закону, дизайн-код определяется как «требования, направленные на формирование стилистически единого архитектурного облика населенных пунктов, комфортной и безопасной городской среды, в том числе касающиеся размещения элементов благоустройства, информационных конструкций (вывесок, городской навигации), рекламных конструкций, нестационарных объектов, озеленения, освещения, фасадов, ограждений».

Поправки, предусмотренные законом, закрепляют инст­рументы обеспечения соблюдения дизайн-кода, правила установки и функционирования нестационарных объектов, вводят запрет на распространение уличной аудиорекламы в общественных местах, наружной рекламы на поверхности тротуаров и дорог.

Также закон содержит новеллы, направленные на обеспечение дос­тупной среды в столице и городах республиканского значения.

Еще одна новелла призвана решить актуальную для больших городов проблему «резиновых» квартир. Так, в столице вводятся новые нормативы регистрации – число людей, которых можно будет прописать в одной квартире, станет ограничиваться площадью этой квартиры – на одного человека должно приходиться не менее 15 кв. метров.

Регистрация сверх установленных нормативов будет возможна только в том случае, если собственник жилья прописывает у себя близких родственников, лиц, находящихся под опекой, студентов, обучающихся по очной форме в столице.

Кроме того, подписанный Президентом закон внедряет институт регистрации иностранцев. В законодательство Казахстана вводится понятие «регистрация иммигранта» – отметка органов внутренних дел в информационной системе о месте и сроке временного пребывания иностранца. Иммигранты, прибывающие в Казахстан на более чем 30 дней, обязаны зарегистрироваться в ОВД. При изменении адреса необходимо повторно зарегистрироваться в течение 5 рабочих дней. Проживание по иному адресу, не указанному при оформлении документов, запрещается.

Органы внутренних дел получают право отказывать в выдаче приглашений иностранцам при наличии оснований, а также регулировать порядок регистрации с учетом нормативов по проживаю­щим. Данные меры направлены на улучшение учета и контроля пребывания иностранцев, обеспечение безопасности и соблюдение миграционного законодательства.

В целом Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам развития столицы и городов республиканского значения, национальных проектов, предпринимательства и оптимизации функций государственных органов» вносит поправки в более чем 50 законов и кодексов – в сферах миграции, земельных отношений, архитектуры, рекламы, таможенного регулирования, совершенствования госаудита, дорожного движения и другие.

#поправки #закон #столица

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