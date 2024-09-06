Бектенов: Мы будем поддерживать хозяйства, которые вкладываются в развитие села

Фото: пресс-служба правительства

Премьер-Министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью крупнейшего сельхозпредприятия «Ен-Дала», обеспечивающего продовольственную безопасность региона и страны.

Товарищество занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и производством молока, обеспечивая круглогодичную занятость населения. Молочно-товарная ферма создана при финансовой поддержке государства в рамках программы по кредитованию проектов АПК. В рамках социальной ответственности ТОО «Ен-Дала» строит жилье для сотрудников, построен детский сад. Внимание уделяется социальной сфере и благоустройству села.

Премьер-Министр подчеркнул важность распространения и масштабирования опыта таких хозяйств для обеспечения достойной жизни в селах.

«Глава государства в Послании народу Казахстан поручил активизировать работу по обустройству сел и обеспечению постоянной занятости сельчан. Эту задачу можно решить, в первую очередь, за счет интенсивного развития животноводства, т.к. в отличии от сезонных сельхозработ этот сектор АПК позволяет обеспечивать круглогодичную занятость. Мы будем всецело поддерживать хозяйства, которые вкладываются в развитие села. Таких предпринимателей должно быть больше, тогда будет обеспечена не только наша продовольственная безопасность, но и улучшится качество жизни в селе», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В тоже время, с учетом активного развития социальной инфраструктуры в селах, как и в крупных городах, возникают вопросы обеспечения населенных пунктов надежными источниками электроэнергии. Эту тему сельчане обсудили на встрече с премьер-министром. Там же был рассмотрен вопрос строительства АЭС в Казахстане. Олжас Бектенов ответил на вопросы жителей и подчеркнул, что развитие атомной энергетики окажет влияние не только на экономический рост, но и на стабильность тарифов. Стоимость электроэнергии, вырабатываемой на АЭС, не будет высокой по сравнению с другими источниками энергии благодаря стабильной цене и энергоемкости топлива, а также длительному сроку эксплуатации станции.

«Правительство видит свою задачу в полном и качественном исполнении поручений президента по развитию социальной и инженерной инфраструктуры на селе. Для создания новых промышленных точек роста мы должны решать все вопросы, в том числе стабильного энергоснабжения. Учитывая, что инфраструктура расширяет экономический потенциал сел, создание таких дополнительных генераторов, как атомная энергетика, станет мощным импульсом дальнейшего развития регионов. Население страны растет, развивается промышленность, открываются новые предприятия и социальные объекты. Для энергосистемы важны стабильность, круглосуточный режим работы, это может обеспечить только АЭС», — подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам обсуждения аграрии выразили поддержку инициативам президента, озвученным в Послании народу Казахстана, а также отметили первые положительные результаты мер по созданию круглогодичной занятости.