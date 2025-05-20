Бектенов обсудил с главой PepsiCo строительство завода в Алматинской области

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Объем инвестиций увеличится в 2 раза 

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел встречу с президентом компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия Давидом Манзини, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Были обсуждены вопросы реализации проекта по строительству завода по производству соленых закусок в Алматинской области.
Новый завод PepsiCo станет крупнейшим в Центральной Азии. По итогам предыдущих переговоров, прошедших в июне 2024 года, сумма инвестиций была запланирована в объеме $160 млн.

На сегодня компания приняла решение увеличить инвестиции более чем в два раза. Производственная мощность и объем переработки картофеля вырастут в три раза – с 70 до 210 тыс. тонн, что обеспечит порядка 70 тыс. тонн готовой продукции в год. На предприятии будет создано около 900 рабочих мест. Президент компании PepsiCo по региону Россия, Беларусь, Кавказ и Центральная Азия.

Давид Манзини сообщил, что запуск первой фазы проекта и выпуск первой партии казахстанской продукции планируется в марте 2026 года, к сентябрю 2027 года предполагается выход завода на полную мощность.

В рамках проекта предполагается использование местного сырья – к поставкам картофеля будут привлечены казахстанские фермерские хозяйства. До 2035 года PepsiCo планирует перейти к полной локализации выращивания чипсовых сортов. В настоящее время к программе подключено порядка 15 хозяйств из Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Алматинской областей и области Жетісу.

Предусмотрено также расширение базы хранения сырья и развитие научных подходов к повышению урожайности и качества продукции.

«Мы будем всемерно поддерживать подобные проекты, направленные на выпуск готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Государственные органы примут все необходимые решения в течение двух недель», – подчеркнул Олжас Бектенов.
 

Давид Манзини отметил, что высоко ценим поддержку со стороны органов власти Казахстана.

«Для нас как для иностранного инвестора созданы благоприятные условия, нам оказывается необходимая поддержка. Мы видим высокий потенциал и поэтому приняли решение удвоить инвестиции в Казахстан», – добавил он.

По итогам встречи МИД поручено в течение двух недель подготовить Соглашение об инвестициях между Правительством Казахстана и PepsiCo. В этот же срок Минсельхоз внесет необходимые поправки в правила субсидирования по возмещению части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса при инвестиционных вложениях, в целях создания максимально комфортных условий для инвестора. 

#Правительство #строительство #завод #PepsiCo

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