Бектенов обсудил экономическое сотрудничество с председателем народного правительства СУАР

Важным направлением взаимодействия сторон является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, сказал глава правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz
Олжас Бектенов встретился с заместителем секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателем народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Эркином Туниязом, прибывшим с визитом в Астану для участия во втором форуме экспортеров на тему «Новые подходы в развитии торговых отношений РК-КНР».
В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, сообщает официальный сайт Кабмина РК.
Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $31,5 млрд.
Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая граничит с четырьмя казахстанскими областями. На долю СУАР приходится свыше 64%, или $20,3 млрд от общего товарооборота с КНР.
Стороны констатировали укрепление инвестиционного сотрудничества.
Общий приток инвестиций из КНР с 2005 года достиг почти $25 млрд. За 9 месяцев прошлого года объем прямых китайских инвестиций вырос на 37%.
На сегодня перечень из 45 казахстанско-китайских проектов предусматривает общий объем инвестиций на сумму свыше $14,5 млрд.
«Важным направлением нашего взаимодействия является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, в том числе в сферах нефтехимии и металлургии», — подчеркнул Бектенов и отметил существенный потенциал диверсификации торговых отношений.
В ходе переговоров Олжас Бектенов и Эркин Тунияз среди точек взаимодействия отметили транзитно-транспортное, культурное и межрегиональное направления, а также сферу сельского хозяйства и туризм.