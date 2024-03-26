Бектенов обсудил экономическое сотрудничество с председателем народного правительства СУАР

Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Важным направлением взаимодействия сторон является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, сказал глава правительства Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов встретился с заместителем секретаря парткома КПК СУАР КНР, председателем народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Китайской Народной Республики Эркином Туниязом, прибывшим с визитом в Астану для участия во втором форуме экспортеров на тему «Новые подходы в развитии торговых отношений РК-КНР».

В ходе переговоров обсуждены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах в рамках реализации договоренностей, достигнутых на уровне глав двух государств, сообщает официальный сайт Кабмина РК.
Китай является крупным внешнеторговым партнером Казахстана. По итогам прошлого года двусторонний товарооборот составил $31,5 млрд.

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая граничит с четырьмя казахстанскими областями. На долю СУАР приходится свыше 64%, или $20,3 млрд от общего товарооборота с КНР.

Стороны констатировали укрепление инвестиционного сотрудничества.

Общий приток инвестиций из КНР с 2005 года достиг почти $25 млрд. За 9 месяцев прошлого года объем прямых китайских инвестиций вырос на 37%. 

На сегодня перечень из 45 казахстанско-китайских проектов предусматривает общий объем инвестиций на сумму свыше $14,5 млрд.

«Важным направлением нашего взаимодействия является расширение инвестиционного сотрудничества, подкрепляемое новыми совместными промышленными проектами, в том числе в сферах нефтехимии и металлургии», — подчеркнул Бектенов и отметил существенный потенциал диверсификации торговых отношений.

В ходе переговоров Олжас Бектенов и Эркин Тунияз среди точек взаимодействия отметили транзитно-транспортное, культурное и межрегиональное направления, а также сферу сельского хозяйства и туризм.

#экономика #КНР #СУАР #Олжас Бектенов #Эркин Тунияз

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