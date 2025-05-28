Особое внимание было уделено возможностям для инвесторов, которые предлагает Казахстан, включая правовые гарантии, налоговые льготы, спецэкономические зоны и МФЦА

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов открыл работу Казахстанско-французского инвестиционного форума, где принимают участие свыше 300 представителей бизнес-сообществ двух стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

На повестке форума — широкий спектр вопросов, посвященных укреплению и диверсификации торгово-экономических отношений, развитию транспортного, энергетического и промышленного потенциала, сотрудничеству в области продовольственной безопасности и здравоохранения, устойчивого развития городов и повышения качества городской среды, а также сфер ЖКХ и туризма.

Товарооборот между двумя государствами за прошлый год вырос на 31%, достигнув рекордных $5,5 млрд, в т.ч. экспорт составил $3,6 млрд. Французские инвестиции в Казахстан приближаются к $20 млрд, в стране активно работают более 200 компаний с французским капиталом.

Казахстан является ведущим партнером для Франции, на долю которого приходится около 80% всей торговли со странами Центральной Азии.

Открывая работу форума Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что благодаря доверительным отношениям на уровне глав двух государств двусторонние связи подняты на уровень усиленного стратегического партнерства.

«Сотрудничество с Францией является одним из главных приоритетов внешней политики Казахстана и неотъемлемой частью нашего партнерства в рамках Европейского союза. Наши страны имеют крепкое и многомерное партнерство, отличающееся прочными политическими связями, активным межправительственным и парламентским диалогом, а также динамичным торговым и инвестиционным взаимодействием», — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр акцентировал внимание на ключевых совместных проектах, среди которых строительство компанией Total Energies ветроэлектростанции мощностью 1 ГВт на юге Казахстана, локализация производства и новые инвестиции в железнодорожный сектор от Alstom, проект Air Liquide по водородной энергетике на Павлодарском НХЗ, развитие пищевой и молочной промышленности при участии Danone, Lactalis, Lidea и др.

Казахстан заинтересован в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута и сотрудничестве в таких секторах, как ИИ, фармацевтика, туризм и управление водными ресурсами.

Также отмечен прогресс в образовательной и научной кооперации, включая открытие французских школ в Астане и Алматы, работу Центра Lumière и филиала Университета Лотарингии в КазНПУ им. Абая.

Олжас Бектенов подчеркнул, что Казахстан полностью привержен созданию благоприятного инвестиционного климата для иностранных партнеров. Внимание уделено возможностям для инвесторов, которые в настоящее время предлагает Казахстан, включая правовые гарантии, налоговые льготы, спецэкономические зоны и МФЦА.

Форум призван стать практическим продолжением договоренностей президентов Казахстана и Франции и направлен на расширение делового сотрудничества, запуск новых инвестиционных проектов и укрепление связей между бизнесом двух стран.

По итогам мероприятия запланировано подписание ряда документов, включая соглашения в сферах энергетики, транспорта, здравоохранения и водных ресурсов.