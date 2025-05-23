Бектенов ознакомился с социально-экономическим развитием Алматы

Экономика,Правительство
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Он заслушал доклад о ключевых показателях по итогам 1 квартала

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Алматы был проинформирован о ходе исполнения поручений Главы государства и основных социально-экономических показателях развития города. Внимание также уделено развитию электронной коммерции и туризма как одним из перспективных направлений для привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Заместитель акима города Алматы Алишер Абдыкадыров доложил об ускорении краткосрочного экономического индикатора до 9,1%. Основными драйверами роста экономики стали такие отрасли, как транспорт (+23,9%), строительство (+21,3%) и обрабатывающая промышленность (+17,6%). В апреле т.г. в Алматы зафиксирована самая высокая деловая активность по республике с индексом 57,9%. Динамичное развитие экономики позволило обеспечить рост доходов местного бюджета на 14,6%. По объемам инвестиций город занимает лидирующую позицию в республике. За 4 месяца т.г. в основной капитал привлечено 541,3 млрд тенге инвестиций с ростом на 35,6%.

Важная роль в экономике города отводится малому и среднему бизнесу. По итогам прошлого года доля МСБ в валовом региональном продукте выросла до 60,3%. Сектор обеспечивает рабочими местами 90% от общего числа занятых в городе или 972,1 тыс. человек. При этом дополнительные возможности для предпринимателей открывает широкое развитие в Алматы электронной коммерции, предоставляющей возможность выхода на новые рынки и эффективной реализации продукции и услуг. Город на сегодня обеспечивает 95,2% всего объема электронной розничной торговли товарами по стране и 93,2% электронной торговли услугами.

На примере первого в Алматы современного склада специализированного формата Dark store ТОО «Magnum E-commerce Kazakhstan» Олжас Бектенов ознакомился с новой инфраструктурой в сфере ритейла. Хаб способен эффективно обрабатывать до 18 тыс. заказов в день, ускоряя логистику и повышая качество обслуживания клиентов. В инвестиционный проект вложено 13 млрд тенге, создано 800 рабочих мест. В целом за прошедший год объем электронной торговли в Казахстане достиг 3,2 трлн тенге, увеличившись в 5 раз за последние 5 лет. Доля e-commerce составила 16,6% от общего объема розничной торговли.

Премьер-министр отметил важность формирования современной модели потребления, логистики и торговли. Значимым эффектом является сокращение теневой экономики на 7,5% с 2017 года. Правительством будет оказана вся необходимая поддержка в подведении инфраструктуры для активного развития торговли и транзита. Внимание акцентировано на поддержке отечественных производителей. Акимату и министерству торговли поручено выстроить сотрудничество ритейлеров и казахстанских компаний.

Глава и сооснователь казахстанской инновационной компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе рассказал, что только в 2025 году в онлайн супермаркете Magnum на Kaspi.kz более 800 тыс. казахстанцев сделали 5,3 млн онлайн заказов с быстрой доставкой. При этом более 50% продаж приходится на продукты казахстанского производства. Кроме того, создано 4,5 тыс. рабочих мест. Онлайн супермаркет Magnum на Kaspi.kz перечислил в бюджет страны 5 млрд тенге налогов, из которых почти половина или около 2,4 млрд тенге в 2024 году.

Алматы является главным центром развития туризма в Казахстане. В отрасль в текущем году привлечено 40,2 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,5 раза. По итогам 2025 года приток отдыхающих прогнозируется на уровне 2,5 млн человек (свыше 2,3 млн в 2024 году). С учетом ежегодной динамики растет нагрузка на гостиничный фонд. В пиковый период загруженность имеющихся отелей превышает 90%. В этой связи важным является создание соответствующей инфраструктуры.

Олжас Бектенов ознакомился с планами по расширению гостиничного фонда, направленных на развитие туристской инфраструктуры. В частности, в качестве примера осмотрен «Renion City Hotel» и изучены проекты строительства новых отелей «Hilton Park Almaty 5*», «Hilton Garden Inn 4*», «Radisson Hotel & Residences Almaty 4*» и «The Veil». Отмечены планы по увеличению номерного фонда в 1,5 раза до 2027 года. Таким образом будет обеспечен положительный эффект в виде притока туристов, создания новых рабочих мест, что в целом придаст дополнительный импульс диверсификации экономики города.

Премьер-министр поручил акимату и государственным органам оказать необходимые меры поддержки для своевременного ввода объектов в эксплуатацию. Вместе с тем к инвесторам имеются встречные требования в виде привлечения и обучения местных специалистов мировым стандартам в области туризма.

#Алматы #развитие #Бектенов #поездка

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