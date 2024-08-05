Бельгийские триатлонисты отказались от заплыва после отравления спортсменки

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Бельгийская спортсменка Клэр Мишель госпитализирована в больницу с кишечной палочкой после соревнований по триатлону на Олимпиаде в Париже, часть из которых проходила в реке Сена, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как сообщается, Мишель заняла 38-е место в личных соревнованиях на Играх. После старта она на протяжении нескольких суток плохо себя чувствовала. Позже её госпитализировали, а тесты выявили заражение кишечной палочкой.

Также стало известно, что сборная Бельгии отказалась от выступления на смешанной эстафете, которая запланирована на сегодня.

Ранее соревнования несколько раз откладывали из-за качества воды. Позже олимпийский заплыв триатлонистов на открытой воде в Сене всё-таки стартовал.