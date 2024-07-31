Олимпийский заплыв триатлонистов в Сене всё-таки стартовал
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Ранее соревнование несколько раз откладывали из-за качества воды
Олимпийский заплыв триатлонистов на открытой воде в Сене всё-таки стартовал, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»
Ранее соревнование несколько раз откладывали из-за качества воды. Однако по результатам последних анализов воду в Сене признали соответствующей требованиям.
Сначала соревновались женщины, после них провели заплыв для мужчин.
Бывшая британская триатлонистка Энни Эммерсон рассказала BBC, что заплыв в Сене стал для неё одним из самых сложных. Спортсменка отметила, что течение в реке настолько сильное, что силы заканчиваются уже на первом круге.