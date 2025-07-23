В матче было забито восемь мячей

Фото: facebook.com/lechpoznan.oficjalna

В матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА польский «Лех» дома разгромил исландский «Брейдаблик» со счетом 7:1.

Арбитр из Бельгии Яспер Верготе, обслуживавший игру в Познани, умудрился четыре раза указать на одиннадцатиметровую отметку, причем в первом тайме футболисты обеих команд пробили три пенальти, а также на 32-й минуте удалил с поля защитника гостей за грубую игру.

Уже под занавес матча нападающий хозяев Микаэль Исак установил окончательный счет, реализовав пенальти в ворота исландцев - 7:1.

Таким образом польский клуб практически обеспечил себе выход в следующий раунд ЛЧ, где встретится с победителем пары «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) и «Црвена Звезда» (Сербия).