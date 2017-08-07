​Берельская амазонка

«Казахстанская правда» уже писала о полевом сезоне архео­логов в Катон-Карагайском районе Восточного Казахстана («Расскажи, долина, кто здесь жил», № 138, 21 июля 2017 г.) Напомним, что в Берельской долине экспедиция известного археолога, доктора исторических наук Зейноллы Самашева приблизилась к разгадке элитного сакского кургана, обозначенного на карте под номером пять. И более поздних, но не менее загадочных захоронений, предварительно отнесенных ученым к эпохе прототюрков.

На днях стало известно: большой сакский курган принадлежит некой воительнице. Сенсационной вестью поделился аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов.

– Найдена амазонка с кинжалом, – рассказал глава региона. – Останки и оружие расположены на глубине примерно 4 метра. Курган, к сожалению, грабленый, но все равно может рассказать о многом. Это второе женское захоронение с кинжалом, ранее здесь нашли семью: мужчина-воин азиатской принадлежности, женщина-европейка, совместные дети, рядом с женщиной лежало оружие. Это говорит о том, что у наших предков женщины имели такие же права, как и мужчины. Они были свободными и при этом искусными воинами.

В самой археологической экс­педиции уточнили: расчистка кургана не завершена и возможны новые открытия. Памятник относится к эпохе раннего железа. На костяках двух лошадей сохранились элементы парадного убранства, в захоронении человека обнаружены многочисленные золотые детали костюма и остроконечный головной убор типа саукеле.

– Богатство оформления удивительное, – отметил ведущий научный сотрудник центра алтаистики «Алтайтану» при Восточно-Казахстанском государственном университете Елдос Кариев. – Предстоят большие исследования, чтобы дать научную оценку находкам.

Как прокомментировал раскопки руководитель экспедиции Зейнолла Самашев, сообщения о «втором золотом человеке», поспешно выданные некоторыми СМИ, мягко говоря, преувеличенные.

– Практически все элитарные памятники скифо-сакского времени содержат богатые захоронения высших слоев древнего общества, – отметил профессор. – Условно их все можно обозначить усыпальницами «золотых людей». Но целью археологов является не поиск золота, а реконструкция истории по вещественным материалам. Рыночная ценность найденных артефактов для нас не важна.

Главной рабочей силой полевого сезона в нынешнем году стали студенты Восточно-Казахстанского госуниверситета. По словам профессора, благодаря ребятам в короткие сроки удалось изучить не только сакский курган диаметром 30 м, но и расчистить группу из 24 хунно-сяньбийских каменных кладок на площади больше тысячи квадратных метров. Прежде об этих захоронениях даже не догадывались – они не значились на карте сакральной долины. Раскопки на них, скорее всего, продолжатся только следующим летом и, возможно, дадут представление о народе сяньби, который во многом остается пока для историков загадкой. К слову, у регионального вуза для археологических исследований есть современная аппаратура – квадрокоптер, металлоискатель, электромагнитный сканер.

Кем была Берельская амазонка? Женой вождя? Предводительницей рода? Вероятно, еще будут найдены артефакты, которые прольют свет на тайну прошлого. Итоги полевого сезона-2017 будут по традиции подведены осенью в ходе международной научной конференции «Алтай – золотая колыбель тюркских народов».