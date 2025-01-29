Беременная женщина и подросток пострадали в ДТП в Акмолинской области

В один день в регионе зарегистрированы два крупных ДТП, в результате которых пострадали несовершеннолетний пешеход и беременная женщина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первое происшествие произошло в Кокшетау, где автомобиль Toyota Camry столкнулся с ВАЗ-21093, который после удара сбил пешехода. Пострадавший ребенок с травмами был доставлен в больницу.

Во втором случае, на трассе Астана – Петропавловск вблизи села Молодежное, водитель Nissan Note не справился с управлением и автомобиль съехал в кювет. Беременная пассажирка была госпитализирована.

По этим фактам ведется расследование. С начала 2025-го года в области зарегистрировано 58 ДТП, в которых пострадали 92 человека, шесть из них погибли.

С 28-го января по 9-ое февраля в Акмолинской области проходит операция «Безопасная дорога». Полицейские напоминают участникам движения о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и быть максимально внимательными на дорогах.