Беременная женщина пыталась свести счеты с жизнью в Павлодаре

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Ерканат Құбайдолла и Жаксылык Мусабаев.

«Когда мы прибыли, девушка была в подавленном состоянии, вся в слезах и уже перелезла за перила, при этом с кем-то эмоционально разговаривала по телефону. Находясь на расстоянии, мы стали с ней разговаривать, убедили ее, что так поступать нельзя, что это отразится на состоянии родных. Потом резко подошел и, взяв ее за руку, убедил перелезть обратно на безопасную сторону моста. Нам важно было не спугнуть и без того отчаявшуюся павлодарку. Доли секунды – и могло случиться непоправимое», – рассказал инспектор службы Ерканат Құбайдолла.