Беременная женщина пыталась свести счеты с жизнью в Павлодаре

Происшествия
5

Утром в пятницу на пульт оператора «102» поступило сообщение о женщине, стоящей за перилами моста реки Усолка, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники батальона патрульной полиции Ерканат Құбайдолла и Жаксылык Мусабаев.

«Когда мы прибыли, девушка была в подавленном состоянии, вся в слезах и уже перелезла за перила, при этом с кем-то эмоционально разговаривала по телефону. Находясь на расстоянии, мы стали с ней разговаривать, убедили ее, что так поступать нельзя, что это отразится на состоянии родных. Потом резко подошел и, взяв ее за руку, убедил перелезть обратно на безопасную сторону моста. Нам важно было не спугнуть и без того отчаявшуюся павлодарку. Доли секунды – и могло случиться непоправимое», – рассказал инспектор службы Ерканат Құбайдолла.

Как выяснилось, поводом для такого поступка послужили личные переживания беременной девушки.

Полицейские передали ее врачам скорой помощи.

В прошлые годы на этом же мосту полицейские неоднократно спасали молодых людей от попыток свести счеты с жизнью.

#Павлодар #попытка суицида #беременная женщина

Популярное

Все
В эти дни 70-летие отмечает известный режиссер Сергей Азимов
В селе Иванковке Буландынского района приступили к строительству домов для сельчан, пострадавших от паводка
Решается судьба утильсбора
Тысячи соотечественников пройдут экспресс-диагностику крови
Реестр товаров казахстанского происхождения повысит конкурентоспособность
Мода на электросамокаты обернулась участившимися авариями на дорогах
Столица – главный драйвер по привлечению инвестиций
Первая партия казахстанской говядины отправлена в Китай
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Строительные рынки переезжают за город
Журналисты получили ключи от квартир
Лучших в профессии отметили наградами
Будем беречь природу!
Уроки балета: и вдохновение, и труд
Булекбай Сагингалиев – имя, вписанное золотыми буквами в историю отрасли
Места для купания вызвали опасения у спасателей Северо-Казахстанской области.
ВВВ: зачем странам нужен суверенный кредитный рейтинг
Выставка «Рукопись – наследие веков» проходит в Астане
Дорогу для бизнеса открывает туризм
Браконьеры выплатят штрафы на сумму более 33 млн тенге
Из почти 40 фонтанов в Атырау работает только один
Токаев переговорил по телефону с Путиным
Судебное реформирование: реалии и перспективы
WhatsApp-бот против мошенников действует в Астане
У Елая – лучшая статистика по раскрываемости преступлений
Нурторе Жусип принял участие в работе заседания Меджлиса Туркменистана
Паводки: 300 семьям купили готовое жилье в Актюбинской области
Казахстан продолжит активно работать над внедрением ИИ во всех сферах жизни
Члены самой богатой семьи Великобритании осуждены за эксплуатацию прислуги
Покупатель отсудил более 16 млн тенге за бракованный автомобиль
Путинцева впервые в карьере вышла в финал травяного турнира WTA
«Нет ничего невозможного!» – уверен полицейский Габит Байжанов
Девять проектов решений подписали министры иностранных дел стран ОДКБ
Фотовыставка расскажет о работе полиции
Найден уникальный артефакт
Развитие науки – путь к технологическому превосходству страны
Покушение на блогера Садыкова: один из киллеров сдался казахстанской полиции
В Караганде почтили память погибшего при исполнении служебных обязанностей полицейского
Согласительная комиссия как способ защиты трудовых прав
Бюджет хронических «болезней»
Иностранные компании открывают заводы в Северном Казахстане
Консолидация и развитие
Триумф и трагедия казахских баев
В Алматинской области продолжается снос незаконно построенных сооружений
Костанайские археологи бьют тревогу
3,4 тыс. нарушителей границы задержаны за месяц в Казахстане
Эдуард Ким выиграл этап Кубка мира по артистичному плаванию
Бизнесмены останутся без лимитов на вылов рыбы?
30 килограммов конфет раздали в Астане ко Дню защиты детей
Сезон атлантических ураганов в 2024 г. может стать самым активным в истории наблюдений
Казахстанские десантники удостоены нагрудного знака «Доблесть и мастерство» в Белоруссии
Доходы стоматологов в Казахстане побили рекорд
Акцию с воодушевлением поддержали жители Жамбылской области
Значительного повышения тарифов опасаются жители Северного Казахстана
Фанаты Димаша изучают казахский язык
Новый этап развития системы здравоохранения страны
Личность и наследие Шынгыз-хана остаются в центре внимания ученых
Преодоление. Пять лет созидания
Семья Кривошеевых – Клеустер вернулась из Германии в Казахстан
Студенты Satbayev University стали победителями республиканского конкурса

Читайте также

Заблудившегося в горах британца спасли кинологи МЧС
Двоих детей спасли в Кызылординской области
Более 30 детей отравились в детсаду в Туркестанской области
Ребенка насмерть придавило памятником в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]