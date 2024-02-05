Берик Уали объяснил процедуру назначения нового премьер-министра

По его словам, согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией AMANAT.

— В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса парламента для дачи его согласия. В случае согласия Мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра. После этого начнется процесс формирования состава правительства Республики Казахстан, — сказал он.