Берик Уали объяснил процедуру назначения нового премьер-министра

Советник - пресс-секретарь президента Берик Уали дал пояснения, как будет проходить утверждение нового состава правительства, передает Kazpravda.kz
По его словам, согласно Конституции, президент Касым-Жомарт Токаев рассмотрит кандидатуру, предоставленную правящей политической партией AMANAT.
— В случае одобрения глава государства вносит кандидатуру премьер-министра на рассмотрение Мажилиса парламента для дачи его согласия. В случае согласия Мажилиса президент назначает на должность нового премьер-министра. После этого начнется процесс формирования состава правительства Республики Казахстан, — сказал он.
Как ранее сообщалось, президент принял отставку правительства. 7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства.