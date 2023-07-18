Бешеная лиса покусала 4-летнего мальчика в Актюбинской области

Происшествия
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В крестьянском хозяйстве объявят карантин.

Фото: purmuseum.ru

В посёлке Жаманколь Хобдинского района Актюбинской области лиса покусала четырёхлетнего мальчика, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

Как сообщается, у отца ребёнка неподалёку находится крестьянское хозяйство. Во время купания семьи в реке, из камышей внезапно появилась лиса и накинулась на мальчика.

Хищницу убили и отправили тушу на исследование. Оно показало, что животное было заражено бешенством.

Ребёнка после случившегося доставили в Кобдинскую больницу с укушенными ранами носа, лобной и надбровной области лица. Также у него были поцарапаны бёдра, голени и височная область.

Ребёнок получает прививки от бешенства, профилактическое лечение продлится 28 дней. За мальчиком наблюдает сельский врач.

"21 день в крестьянском хозяйстве будет карантин. Из посёлка нельзя вывозить скот и завозить туда. Нельзя вывозить мясо, молоко и другие продукты животного происхождения", - сообщил заместитель руководителя управления ветеринарии Актюбинской области Иса Базаров.

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