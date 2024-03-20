Бесхозные чемоданы напугали жителей Талдыкоргана

Сегодня поступил вызов о том, что у здания городского ЦОНа находятся подозрительные чемоданы, передает корреспондент Kazpravda.kz

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На вызов незамедлительно выехали представители ДЧС, ДКНБ, следственно-оперативная группа ДП области Жетысу, скорая помощь. Сотрудников и посетителей эвакуировали, а территорию – оцепили.

«Около здания государственной корпорации Правительство для граждан «Центр обслуживания населения» были обнаружены предметы без хозяев. В 11-29 был найден владелец, оставивший их снаружи, а сам зашедший внутрь здания. Факт обнаружения опасных или подозрительных предметов не подтвердился», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Никаких вещей, вызывающих подозрение, в чемоданах обнаружено не было.