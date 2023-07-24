Бесплатная курица в кредитной мышеловке

Теперь они звонят не из банка, а якобы из магазина, чтобы радостно сообщить: вы выиграли приз! Человек соглашается получить его, забыв, что бесплатным может быть только сыр в мышеловке…

Кредитом в два миллиона тенге обернулась для жительницы Петропавловска бесплатная курица, с которой она сфотографировалась на фоне забора. Жертву жестокого обмана зовут Любовью Алексеевной, она работает няней в детском саду.

– Это такая больная тема, – рассказывает женщина свою кредитную историю. – В тот день я была на работе, позвонил мужчина, назвал меня по имени и отчеству и сообщил, что я выиграла приз. Объясняю ему, что ни в каких розыгрышах не участвовала, но он стоял на своем: дескать, я точно выиграла, и ему нужно непременно вручить приз. Я сказала «нет» и отключилась. Но он снова звонил мне, уговаривал получить приз.

Что же это был за приз?

– Ой, даже стыдно признаться: это была курица. Ну и вот, пришла я вечером домой, только поднялась – он снова звонит, просит выйти и забрать приз, иначе его поругает начальство. Я спрашиваю: «А вы где?» – «Возле вашего дома». – «Как я вас узнаю?» – «Я на машине». Выхожу, а он уже идет навстречу. С пакетом. Невысокого роста, кепка на глаза надвинута, поэтому я даже лица его не разглядела.

Опять спрашиваю: «Вы не ошиб­лись?» – «Не переживайте, – отвечает, – для вас все бесплатно». Отдает черный пакет и говорит, что для отчета нужно сфотографироваться. Я беру пакет, заглядываю в него, а он в этот момент фотографирует, голова моя наклонена, а когда я поднимаю глаза, его уже нет. След простыл. Исчез, как будто испарился. Появился ниоткуда и растворился в никуда.

А через три месяца женщине позвонили и сказали о просрочке по кредиту.

– Представляете мое состояние?! – продолжает Любовь Алексеевна. – Когда внуку нужно было ехать на операцию в Россию, я обошла три банка, просила дать в кредит 200 тысяч тенге, а мне не дали, сказали: «Вы что? У вас зарплата 70 тысяч тенге. Какой кредит?»

Позже Любовь Алексеевна увидела и свой кредитный договор, и свою фотографию с бесплатной курицей в руках на фоне забора, да еще и с наклоненной головой… Между тем, по правилам Казахстанского центра межбанковских расчетов (КЦМР), изображение, которое уходит в обработку системы, должно быть выполнено на светлом фоне с нейтральным выражением лица.

Адвокат Елена Игнатенко защищает права нескольких граждан, обманутых по одной и той же мошеннической схеме. Так, жителя Петропавловска остановили на улице якобы для участия в рек­ламной акции табачной компании. Он согласился, получил приз (блок сигарет), его тоже сфотографировали, а затем без его участия и согласия оформили кредит на два миллиона тенге.

Еще один клиент (тоже из Петропавловска) был временно безработным, состоял на учете в бюро по трудоустройству, тем не менее на него оформили кредит в 1,2 млн тенге.

Выяснилось еще, что кредиты на этих людей оформлялись онлайн в банке или микрокредитной организации, откуда деньги поступали в магазин, который, в свою очередь, отгружал товар неизвестным лицам. Доставку оформляли по постороннему адресу, выдача происходила при озвучивании пароля или по поддельной подписи.

– Займы на моих доверителей оформлялись по одной схеме, – объясняет Елена Игнатенко. – Сначала их убеждали сфото­графироваться на посторонний телефон, дескать, для фото­отчета о доставке. Фотография направлялась по интернет-каналу в систему «Центр межбанковских расчетов», где производится верификация «условного заемщика» по изображению. Фотография загружалась в «личный кабинет», который регистрировался на номер мобильного телефона, который перед этим оформлялся на человека без его ведома.

Адвокат поясняет, что жертвы обмана уже являлись абонентами одного и того же оператора мобильной связи, но были не в курсе, что на них зарегистрированы дополнительные номера.

– В одном случае, – отмечает Елена Игнатенко, – моего клиента даже физически не было в стране, когда на него зарегистрировали в день оформления кредита новую SIM-карту. Вход в личный кабинет и все дальнейшие действия (в том числе подписание документов для кредитования) происходили посредством направления и обратного ввода пароля – своеобразной замены электронной цифровой подписи. Это значит, что аферисту, который стал абонентом, высылали на номер телефона пароль, а он затем вводил его. С паролем в четыре цифры оформлялось все, в том числе страхование заемщика и счет в банке, с которого переводили деньги в магазин.

Разобравшись в сути новой мошеннической схемы, адвокат Елена Игнатенко советует полицейским не гоняться «за хвостом собаки», а ухватиться за самую голову:

– Надо просто понять, как работает эта схема, какие организации в ней задействованы. Надо разобраться, кто и почему разрешил оформить заем в один миллион 937 тысяч тенге на человека с зарплатой в 79 тысяч тенге, имеющего два непогашенных кредита, что отражено в кредитной истории.

Адвокат советует ни под каким предлогом не фотографироваться на чужие телефоны.

– В социальных сетях тоже опас­но размещать свои портреты, – предупреждает Елена Игнатенко. – Из любой фотографии сегодня можно сделать «живой» снимок, чтобы использовать его для онлайн-оформления кредитного договора.