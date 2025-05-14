Заявления на обучение принимаются с 19 по 31 мая

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Управление по развитию языков и архивному делу Астаны и КГУ «Руханият» проводят бесплатные курсы казахского языка для взрослых, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Прием заявок будет вестись до конца мая. Пройти бесплатные курсы изучения казахского языка может любой желающий старше 18 лет. Заявления принимаются с 19 по 31 мая.

Курса стартует 3 июня в офлайн-формате.

Обучение будет проходить по следующим адресам:

1. ул. Бейбітшілік, 9, КГУ «Руханият»;

2. ул. Р. Кошкарбаева 50;

3. пр. Бөгенбай батыра, 52, Центральная детско-юношеская библиотека.

Прием заявлений проходит по адресу: ул. Бейбитшилик, 9, кабинет 209.

Контактные телефоны: +7 7172 24 90 52, +7 707 497 7143.