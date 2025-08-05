С 6 августа по 5 октября для жителей и гостей столицы в разных районах города будут организованы бесплатные занятия по скандинавской ходьбе на свежем воздухе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни и создание условий для регулярной физической активности среди населения. По словам организаторов, принять участие могут все желающие — независимо от возраста и уровня подготовки.

«Сегодня всё больше горожан уделяют внимание спорту, и скандинавская ходьба становится одним из самых популярных направлений благодаря своей доступности и пользе для здоровья. В течение двух месяцев участники смогут заниматься бесплатно на свежем воздухе. При этом регистрация не требуется, а каждому участнику будут предоставлены палки для скандинавской ходьбы. Надеемся, что проект подарит хорошее настроение, новые знакомства и уверенный шаг к здоровому образу жизни», — отметила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта города Астаны Мадина Айткалиева.

Тренировки будут проходить три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям — с 19:00 до 20:00. Участников на месте будет встречать инструктор, который поможет освоить технику и сопроводит всю группу по маршруту.

Локации занятий:

- Район Сарыарка — парк «Йога», ул. Мамбетова, 1 (место сбора: пересечение улиц Бейбитшилик и Бухарбай батыра)

- Район Есиль — парк «Жетысу» (место сбора: Шарынский каньон)

- Район Нұра — Центральный столичный парк (место сбора: лыжероллерная трасса)

- Район Алматы: парк «Жерұйық» (вход со стороны улицы Момышұлы); Триатлон парк (место сбора: пункт полиции, со стороны моста)

- Район Сарайшық — Президентский парк (место сбора: ул. Ахмета Байтурсынова, 1Б)

Более подробную информацию и актуальное расписание можно найти на официальном сайте Управления физической культуры и спорта города Астаны, а также на страницах Дирекции спортивно-массовых мероприятий в социальных сетях.

Дополнительные вопросы можно задать по телефону колл-центра: +7 747 095 78 62.