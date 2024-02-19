«Бесплатный» сыр

Немало казахстанцев все еще имеют низкую финансовую грамотность и элементарно не разбираются в простых экономических терминах. Не знают, к примеру, как возникает инфляция или как работают налоги... Но еще больше тех, кто не владеет элементарными навыками безопас­ной работы в Интернете. И этим частенько пользуются нечистые на руку люди.

Дабы искоренить это положение, нужна специальная учебная дисциплина, преподаваемая и школьникам, и пенсионерам. Простым языком объясняющая сложные экономические моменты и основополагающие принципы цифровой гигиены.

Первое, с чего, на мой взгляд, следует начать, – с привития навыков защиты от интернет-мошенничества. К сожалению, в Казахстане это очень актуальная тема.

Как сообщили в МВД, за пос­ледние семь лет количество соответствующих преступ­лений выросло с ежегодных двух тысяч до 20 тыс. и ущербом только за предыдущий год в размере более 17,5 млрд тенге. И это неуди­вительно. Ведь социальными сетями мы пользуемся каждый день. Мошенники тоже.

Свидетельством тому – назойливая реклама о том, что якобы «Президент Казахстана запустил программу, по которой каждому гражданину обещано по 200 тысяч тенге…» или «Всем казахстанцам разрешили забрать все свои пенсионные накопления».

Но самая интересная, на мой взгляд, схема, когда мошенники, создав подставные сайты-клоны, от имени национальных компаний, частных банков, криптобирж завлекают граждан.

Надо отдать должное «черным разработчикам» – все сделано на высшем уровне фишинга (имитации сайтов): сохранен общий дизайн, существуют необходимые вкладки, где вы в конечном итоге и оставляете свои личные данные.

И главное – на весь экран здесь, как правило, размещается объяв­ление о неком «мега-, супер-пупер-выгодном предложении». Грустно, но на подобные дешевые трюки, которые на самом деле обходятся пользователям очень дорого, ведется немало людей. Казахстанцы вкладывают свои кровные деньги в несущест­вующие инвестиционные проекты. Бывает, на первых порах им даже выплачивают какие-то дивиденды, но только затем, чтобы создать рекламу «лохотрону» и заставить раскошелиться еще больше.

Отсюда – первое: ни в коем случае не нажимайте на ссылку, которую вам навязчиво предлагают. Даже из любопытства. Скорее всего, за ней кроется вредоносная программа-«червь», способная вытянуть все ваши данные.

К тому же любую информацию о мегаскидках или выгодных кредитах очень легко проверить: просто посмотрите в поисковике. Будь это правдой, все новостные сайты об этом непременно сообщили бы. Поверьте, мы, журналис­ты, узнаем о таких вещах если не первыми, то из первых уст точно. И это главный индикатор.

Существуют также специальные порталы, сайты, например, StopFake, где всегда можно узнать, что правда, а что – злонамеренный вымысел.

Надо сказать, все эти схемы не работали бы без одной сос­тавляющей – жадности самих потенциальных жертв. Да, считаю, что главная вина лежит на самом пользователе, его неист­ребимой тяге к дармовщине и легкой наживе.

Труд и терпение – вот две главные составляющие любого успеха, в том числе денежного. Всегда помните одну банальную, но оттого не теряющую своей актуальности сентенцию: бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Будьте аккуратны, соблюдайте интернет-гигиену.