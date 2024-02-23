Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы

Фото: Kazpravda.kz

В Казнете распространилось видео, на котором зафиксировано, как группа детей избила ребенка в детском саду. Из видеозаписи ясно, что в момент драки ни воспитателя, ни его помощника рядом с детьми не было.

Полиция расследует дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.

– Действиям сотрудников детского сада и родителей будет дана правовая оценка, – отметили в ДП Алматы.

В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что пострадавшему в детском саду ребенку оказывается необходимая медпомощь в центре детской неотложной медицинской помощи Алматы.

Состояние ребёнка – стабильное, заверили медики.

Инцидент также прокомментировали в Комитете по охране прав детей.