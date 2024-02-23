Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы

Пострадавший находится в больнице, передает Kazpravda.kz
В Казнете распространилось видео, на котором зафиксировано, как группа детей избила ребенка в детском саду. Из видеозаписи ясно, что в момент драки ни воспитателя, ни его помощника рядом с детьми не было.
Полиция расследует дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
– Действиям сотрудников детского сада и родителей будет дана правовая оценка, – отметили в ДП Алматы.
В управлении общественного здравоохранения Алматы рассказали, что пострадавшему в детском саду ребенку оказывается необходимая медпомощь в центре детской неотложной медицинской помощи Алматы.
Состояние ребёнка – стабильное, заверили медики.
Инцидент также прокомментировали в Комитете по охране прав детей.
– Комитет по охране прав детей связался с мамой пострадавшего мальчика. Сейчас ребенку всячески оказывается медицинская помощь. Также ведется расследование. Данный вопрос на контроле Комитета, – говорится в сообщении.