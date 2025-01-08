Бетономешалка повредила два авто перед падением в Астане

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня, 8 января, на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля марки Shacman, передает корреспондент Kazpravda.kz

Как рассказали в ДП Астаны, 44-летний водитель, двигаясь в сторону улицы Пушкина, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на два автомобиля марки Infiniti и Tank, после чего задней частью автомобиля столкнулся с опорой уличного освещения, а затем опрокинулся на левый бок.

В результате происшествия пострадавших нет.