Бетономешалка врезалась в тепловоз в Астане (видео)

Скриншот с видео: instagram.com/vkurse_astana/

Бетономешалка и тепловоз столкнулись в Астане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"18 октября водитель автомашины MAN по улице Пушкина при переезде нерегулированного железнодорожного пути, нарушив требования дорожного знака 2.5 (движение без остановки запрещено), столкнулся с тепловозом. Пострадавших нет", – сообщили в ДП Астаны.

По данным пресс-службы, в отношении водителя возбуждено административное производство по части 1 статьи 610 КРКоАП. Материал направили в суд.