Свежий выпуск Бейбит Ыстыбаев – двукратный победитель! Аскар БЕЙСЕНБАЕВ

33 лучших палуана страны в этот день оспаривали звание сильнейшего. Особую остроту поединкам придало присутствие в финальной части состязаний Главы государства, который не только с интересом наблюдал за событиями на красочно украшенном борцовском ковре, но и лично вручил главный трофей турнира – золотой «Тайтұяқ» – обладателю чемпионского пояса Бейбиту Ыстыбаеву.

Поздравив участников турнира, Нурсултан Абишевич отметил, что в последние годы в качестве одного из символов независимости в стране выступает и возрожденный национальный вид спорта – қазақ күресi.

– Этот вид борьбы является традиционным для нашего народа. Мальчишки в аулах издавна увлекались қазақ күресі, совершенствуя тем самым свои навыки. Приемам этой борьбы отцы обучали своих сыновей. Я от всей души поддерживаю соревнования. Верю, что в будущем турнир будет развиваться, а из его нынешних участников выйдут спортсмены, которые продолжат славу великих казахских борцов Балуана Шолака, Кажымукана и многих других. Надеюсь, что турнир выйдет на международный уровень и станет частью программы континентальных и Олимпийских игр, прославляя нашу страну, – сказал Президент Казахстана.

Глава государства также обратил внимание, что за соревнованиями, состоявшимися накануне Дня столицы, наблюдала вся страна.

– Это большой праздник для народа. Наша молодежь должна стремиться вести здоровый образ жизни, совершенствовать свое физическое состояние. Благодаря этому наше государство и общество будут иметь крепкую основу, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Большой спортивный праздник начался ровно в полдень и продолжался до самого вечера. Никто не хотел уступать. Поединки были зрелищными и держали зрителей в напряжении до самого конца. Не раз и не два исход борьбы решался перед самым финальным гонгом, когда один из противников, уверенно державшийся в течение всей встречи, неожиданно, «на флажке», оказывался за бортом соревнований, а также в дополнительное время – в схватках на поясах. О всех перипетиях борьбы мы расскажем в ближайших номерах, а сегодня остановимся на решающих поединках.

В схватке за «бронзу» турнира сошлись два очень колоритных борца. Представитель Астаны Гани Сейдильдаев, несмотря на вполне солидный вес в 100 кг, все же уступал в габаритах самому тяжелому участнику состязаний Жуманазару Нурсултанову (162 килограмма). Но тем и примечательна наша уникальная национальная борьба – фаворитов заранее предсказать невозможно.

Представитель Южно-Казахстанской области пытался вовсю использовать свои физические преимущества, но довольно неожиданно первым пропустил бросок. Получив преимущество в баллах, Гани не стал форсировать события, а упорно и терпеливо избегал возможности пропустить прием со стороны супертяжеловеса, и ему это удалось. Третье место стало большим подарком для жителей столицы от своего земляка.

Не менее зрелищно прошла борьба за первое место, где встретились бронзовый призер прошлогоднего турнира Руслан Абдразаков, представляющий Кызылординскую область, и победитель «Қазақстан Барысы-2012» жамбылский атлет Бейбит Ыстыбаев.

Главный фаворит состязания, вес которого во время процедуры взвешивания показал 145 кг, сразу же постарался занять центр ковра и ограничить пространство для действий своему сопернику. Более мобильный Руслан, хотя его вес равняется 115 кг, старался рывками ослабить позиционную стойку Бейбита и провести прием. Оба богатыря стоили друг друга.

Чтобы хоть как-то обозначить свое преимущество, Ыстыбаев начал действовать более активно, и это принесло результат. Решением судей жамбылец не только стал обладателем золотого пояса и золотого трофея «Тайтұяқ», но и первым двукратным чемпионом «Қазақстан Барысы».