Крупную партию контрабандных сигарет выявили в Туркестанской области

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В Туркестанской области выявили партию сигарет сомнительного происхождения. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Должностные лица ДГД по Туркестанской области совместно с сотрудниками ДЭР по Туркестанской области, по оперативной информации, на участке автодороги Алматы - Самара остановили грузовик марки DAF. В товаросопроводительном документе был указан маршрут "Алматы - Москва", – говорится в сообщении.

Отмечается, что при досмотре транспортного средства были обнаружены табачные изделия в ассортименте, без акцизных марок или QR кодов, а также каких-либо товаросопроводительных документов.

Общее количество задержанного товара составило 353 кейса по 500 пачек (в каждом кейсе), всего 176 500 пачек.

"Согласно действующему законодательству РК ведутся мероприятия по возбуждению уголовного дела", - добавили в КГД.