Без молока регион не останется

В минувшем году в рамках программы микрокредитования инвестиционных проектов в АПК на расширение двух молочно-товарных ферм – крестьянского хозяйства «Калиханулы» и ТОО «Орнек» – было выделено 2 млрд тенге. На эти деньги МТФ приобрели свыше 600 коров симментальской и голштино-фризской пород.

К примеру, крестьянское хозяйство «Калиханулы», что в Бескарагайском районе, купило 252 коровы симментальской и голштино-фризской пород в Германии, Австрии, Чехии и России, а ТОО «Орнек» из Кокпектинского райо­на – 349 голов 18-месячных нетелей симментальской породы в Германии. В результате с 2025 года в регионе ожидается увеличение производства молока на 2 400 тонн.

Для наращивания производственных мощностей эти хозяйства обзавелись современной техникой и оборудованием. Например, крестьянское хозяйство «Калиханулы» приобрело зерновоз-самосвал, трактор 6135B, кормоуборочный комбайн John Deere. ТОО «Орнек» также закупило тракторы, зерноуборочные комбайны и различное оборудование, необходимое для развития животноводства.

Жителям Семея уже давно пришлась по вкусу продукция молочной фермы «Калиханулы» под управлением Марата Калыкова, известная под торговой маркой «Айша». Сегодня здесь выпускают 17 наименований молочной продукции, которая пользуется спросом на местном рынке.

Животновод начал свой бизнес в 1990-е годы. Сейчас в его хозяйстве насчитывается до 1 000 голов крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов.

– Благодаря инвестициям производительность нашего хозяйства увеличилась. Установлено новое оборудование, внедрены современные технологии. Сейчас на ферме работают 170 человек, – рассказал Марат Калыков.

В будущем оба фермера планируют построить дополнительные коровники, чтобы расширить базу, увеличить надои и обеспечить население натуральными и качественными молочными продуктами.