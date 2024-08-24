Без охранной зоны может остаться Государственный историко-культурный заповедник-музей «Есік»
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Это уникальное научное учреждение, открытое в 2011 году, расположено в знаменитой иссыкской долине с захоронениями сакских царей. Именно здесь в далеком 1970 году была обнаружена самая значительная археологическая находка республики – Золотой человек. За прошедшие 13 лет со дня открытия заповедник-музей «Есік» стал одним из популярных центров культурного туризма, привлекающим внимание отечественных и зарубежных любителей старины.