Без охранной зоны может остаться Государственный историко-культурный заповедник-музей «Есік»

Музейные работники занимаются не только построением экспозиций и обслуживанием посетителей. В их ведении также историко-культурные памятники, требующие сохранения, изучения и популяризации. В число таковых входит некрополь «Иссык», а также свыше сотни близлежащих курганов.

– В 2011 году, когда музей открылся, нам передали шесть гектаров земли с пятью курганами, – говорит директор учреждения Гульмира Мухтарова. – Остальная прилегающая территория была во владении частных лиц и одного из местных крестьянских хозяйств. Тогда же я подняла вопрос о необходимости расширения охранной зоны музея. Был разработан проект, в 2013 году его утвердил маслихат Алматинской области. В результате под наше ведомство перешел почти весь ландшафт Царской долины, то есть 398 гектаров с расположенными на них 80 курганами, которые мы сумели сохранить.

Если бы этого не было сделано, считает эксперт, то сегодня вся территория вокруг музея была бы застроена. Впрочем, чтобы вернуть земельные участки государству, руководству госучреждения пришлось судиться со многими землевладельцами. Археологи разъясняли гражданам, что сакские курганы – не просто какие-то холмы, а могилы наших далеких предков, имеющие научную, культурную, образовательную и историческую ценность. Некоторые местные жители получили взамен другие наделы от акимата, были и те, кто добровольно отказался от земельного пая в пользу музея.

Спустя несколько лет, в 2019-м, был принят новый Закон «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Согласно документу, изменились некоторые параметры охранных зон памятников. Теперь эти территории утверждают местные исполнительные органы – акиматы областей.

– Встал вопрос о приведении охранной зоны музея в соответствие с новым законом, – продолжает Гульмира Раиловна. – В прошлом году с привлечением инвесторов мы разработали новый проект охранной территории, в которую теперь входят 114 курганов. В общей слож­ности в Енбекшиказахском райо­не учеными выявлено около 300 курганов. Все эти объекты необходимо в целости сохранить для будущих поколений. Проведена их паспортизация, документы направлены на утверждение в акимат области. Но вот прошел год, как мы не можем получить соответствующее постановление и узаконить охранную зону музея!

По информации ученых, данная проблема касается не только заповедника-музея «Есік», но и аналогичных учреждений в Жамбылской и Туркестанской областях. В случае если сакские курганы останутся без охранной зоны (что де-юре сейчас и происходит), то они потеряют статус историко-культурных объектов. А ландшафт Царской долины со временем может вновь перейти во владение частных лиц.

Еще одна проблема, требующая решения, – строительство визит-центра рядом с музеем. Весной стройка была приостановлена по причине перенаправления бюджетных средств на ликвидацию последствий масштабных паводков, охвативших несколько регионов республики. По проекту осталось завершить 20% строительно-монтажных работ. Специалисты надеются,­ что до конца года откроется финансирование на эти цели из республиканского бюджета.

В перспективе в визит-центр «переедут» все пять экспозиционных залов музея, а в действующем здании планируется разместить лабораторию, детские игровые площадки с музейной и исторической «начинкой». Построят также общежитие для зарубежных археологов, приезжающих сюда на сезонные раскопки.