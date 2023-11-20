В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Жатақхана» чеэсники организовали рейды с разъяснением правил пожарной безопасности. Как напомнили в департаменте, на балконах и лоджиях запрещено хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и взрывчатые вещества, нельзя выбрасывать с балконов и окон окурки, загромождать площадки, предназначенные для установки и разворота автолестниц, устраивать не предусмотренные проектом дверные проемы.

Кроме того, в областном центре в общежитии студенческого городка прошли учения, приближенные к реальным условиям. В одной из комнат вспыхнул огонь. Коридор и лестничная клетка оказались загромож­дены старой сломанной ме­белью, ненужными вещами. Пожарное звено с трудом смогло добраться до очага. Студентов пришлось эвакуировать с задымленного восьмого этажа с помощью автолестницы. Пожарные организованно, без паники спустили жильцов на улицу. К слову, для подобной тренировки у ДЧС были все основания. За последние три года в общежитиях ВКО произошло три пожара.