Без паники!

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Галина Вологодская

Чеэсники в Восточно-Казах­станской области провели противопожарные рейды и учения в общежитиях. Их в ВКО 20.

фото ДЧС ВКО

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Жатақхана» чеэсники организовали рейды с разъяснением правил пожарной безопасности. Как напомнили в департаменте, на балконах и лоджиях запрещено хранить легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и взрывчатые вещества, нельзя выбрасывать с балконов и окон окурки, загромождать площадки, предназначенные для установки и разворота автолестниц, устраивать не предусмотренные проектом дверные проемы.

Кроме того, в областном центре в общежитии студенческого городка прошли учения, приближенные к реальным условиям. В одной из комнат вспыхнул огонь. Коридор и лестничная клетка оказались загромож­дены старой сломанной ме­белью, ненужными вещами. Пожарное звено с трудом смогло добраться до очага. Студентов пришлось эвакуировать с задымленного восьмого этажа с помощью автолестницы. Пожарные организованно, без паники спустили жильцов на улицу. К слову, для подобной тренировки у ДЧС были все основания. За последние три года в общежитиях ВКО произошло три пожара.

#ЧС #ВКО #учения #общежития #пожары #рейд #Жатақхана

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