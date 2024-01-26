Без промаха

Исполнительный директор Казахстанской федерации спортивной стрельбы старший тренер города Шымкента Анвар Юнусметов считает, что казахстанские стрелки выступили достаточно успешно, доказав тем самым свою способность метко стрелять и поражать мишени. По итогам лицензионного чемпионата двое спортсменов – Никита Чирюкин и Александра Ле – получили право на участие в XXXIII летних Олимпийских играх и готовятся представить на них нашу страну.

Олимпийская квота Александре досталась в результате упорной борьбы в финальном зачете упражнения 50m rifle 3 positions в категории среди женщин. А Никита получил путевку в упражнении Rapid fire Pistol Man, где он еще до финала стал лучшим с результатом в 584 набранных очка. Отметим, что 2023 год был очень насыщенным для Никиты Чирюкина, который также стал серебряным призером Всемирной Универсиады в Китае и чемпионом мира среди юниоров в Южной Корее.

– На данный момент Чирюкин является четвертым в мировом отборочном рейтинге на Олимпийские игры, – комментирует Анвар Юнусметов. – Даже если бы Никита не завоевал квоту в Индонезии, то по расчету он должен был получить именную олимпийскую квоту по рейтингу, так как замыкает четверку топ-стрелков планеты (три первых номера уже получили лицензии). Тем не менее спортсмен оправдал надежды тренеров и, пройдя централизованный учебно-тренировочный сбор в Катаре, где тренировался на открытом стрельбище, так как в Казахстане нет такой возможности с учетом погодных условий, показал блестящий результат, возглавив турнирную таблицу. Он не оставил шансов никому из своих соперников и выиграл финал, став чемпионом Азии и обладателем олимпийской квоты.

Сейчас у казахстанских стрелков пять олимпийских квот. Но и это не предел. Тренерский штаб возлагает большие надежды на то, что лицензии также получат талантливая спортсменка Елизавета Безрукова и перспективный стрелок Валерий Рахимжан. У обоих есть шансы попасть на Олимпийские игры

Из Индонезии сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе привезла 12 медалей: четыре золотые, пять серебряных и три бронзовые. В соревнованиях принимали участие более 400 спорт­сменов из 29 стран азиатского континента. Такое количество наград – результат комплексной подготовки, включающей много компонентов, среди которых важное значение имеет материально-техническая база для тренировок. Сборная команда Казахстана по пулевой стрельбе оснащена всем необходимым для того, чтобы спортсмены могли постоянно совершенствовать технические навыки и держать себя в форме. Приятным сюрпризом после возвращения из Индонезии стало сообщение о приобретении федерацией для нашей национальной сборной по пулевой стрельбе новейшей серии стрелкового инвентаря.

На вооружение стрелков поступили спортивная пневматическая винтовка серии Challenge Gold, спортивный пневматический пистолет Steyr Evo 10E и пистолет мелкокалиберный MORINI CM 84 E. Генеральный партнер приобретения стрелкового оружия – Фонд поддержки Sport Qory.

Стрелковый инвентарь руководство федерации намерено передать спортсменам, показывающим хорошие результаты на соревнованиях международного уровня, включая тех, кто получил квоты на участие в XXXIII летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже летом 2024 года.

Никита Чирюкин считает, что оружие имеет важное значение для спортивной стрельбы. При прочих равных оно может стать решающим фактором, позволяющим опередить соперника. Он уже изучил характеристики современных пистолетов, закуп­ленных федерацией. Стрелок рассказывает, что, к примеру, модель пневматического пистолета Steyr Evo 10E разработана на базе более раннего образца австрийской компании Steyr Sport GmbH. Новая модификация отличается от базовой тем, что оснащена системой электронного спуска. За семь лет занятий пулевой стрельбой в его руках побывал не один пистолет, что позволяет сделать вывод: оружие должно быть надежным, устойчивым к поломкам. И не один раз испытал ни с чем не сравнимое чувство восторга от попадания в «десятку».

В стрелковый спорт Никита пришел случайно. Это было в 9-м классе. Папа, видя, что сын не занимается никаким видом спорта, как-то рассказал, что есть секция, в которой учат метко стрелять из пистолета. Прицел у родителя был дальний – он рассчитывал, что сына заинтересует огнестрельное оружие и тот загорится желанием тренироваться. А там уже выстроится целая цепочка факторов, которые в состоянии изменить привычки и даже характер ребенка. Ведь обращение с оружием требует неукоснительного соблюдения дисциплины. А еще заставляет поддерживать во всем порядок, учит управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрос­лыми. Давно замечено, что пулевая стрельба способствует не только совершенствованию всех систем организма, но и укрепляет нервную систему и способность самоконтроля.

– Мне действительно понравилось тренироваться в тире, – Никита Чирюкин вспоминает начало своего увлечения, которое привело его в профессиональный спорт. – Уже через полгода пришел первый успех. Я занял второе место на соревнованиях «Спорт против наркотиков», которые проходили летом 2017-го в Шымкенте. Первым заграничным соревнованием, которое удалось выиграть, стал международный турнир Ганновера в Германии в мае-2018.

Ноябрь 2019-го также оказался­ суперуспешным для юного стрелка. На чемпионате Азии в Дохе (Катар) он выиграл сразу две золотые медали в юниорской категории. Именно эти соревнования открыли Никите дорогу в сборную Казахстана по пулевой стрельбе. Так, шаг за шагом Никита шел к своему лучшему на данный момент результату.

Естественно, первым делом радостную новость сообщил родителям. Папа, поздравив, тут же посоветовал не расслабляться,­ тренироваться еще больше и еще усерднее, целенаправленно готовясь к участию в летних Играх во Франции. Никита считает, что шансы стать победителем Олимпиады у него достаточно высоки. Результаты, которые он показал на первенстве Азии, дают все основания так полагать не только непосредственно спорт­смену, но и его тренеру Рашиду Юнусметову.

– Сейчас мы отправляемся на Кубок мира в Египет, после этого предстоят почти три месяца домашних тренировок, а потом начинается череда сборов и заграничных соревнований, – рассказывает Чирюкин о своих планах. – Так что все время вплоть до Олимпийских игр пройдет в тренировках. Думаю, что за это время можно намного улучшить свои показатели и, соответственно, на высшем уровне выступить на главных летних стартах четырехлетия.

Спортсмен полагает, что по технической части все уже отработано, важно поддерживать себя в форме и не совершать ошибок на соревнованиях.

– Новое снаряжение, винтовки и пистолеты – все это очень нам помогает, – говорит Никита. – Особенно это важно для тех, кто представляет страну на соревнованиях высокого уровня. Выражаем огромную благодарность федерации. Конечно, результат зависит, по большей части, от подготовки стрелка, ведь пулевая стрельба – это выдержка, меткость и уравновешенность. Важен психологический настрой, умение справляться с эмоциями, сосредоточиться, отключиться от окружающей обстановки, не замечать присутствия зрителей, судей, не реагировать на шум и разговоры вокруг. Всему этому я тоже учусь на тренировках. И у меня это получается, что позволяет рассчитывать на отличный результат.