Без тяжб и в своих домах!

Работа по оказанию помощи жителям Кызылжарского района прошла без судебных процессов и обещает быть завершенной до начала отопительного сезона. Об этом заявила на заседании областного общест­венного совета замес­титель акима Кызылжарского района, председатель комиссии по рассмотрению заявлений граж­дан, пострадавших от паводка, Алма Нургалиева.

– Рассмотрены 1 387 из 1 546 подтопленных домов, из них 407 признаны аварийными, а 980 требуют ремонтно-восстановительных работ. Оплачен ремонт 919 домов на общую сумму 4 миллиарда 731 миллион тенге, при этом средняя стоимость ремонта одного дома составила примерно 5,5 миллиона тенге. Комиссия оперативно рассматривала заявления, уделяя особое внимание представителям социально уязвимых слоев населения, что позволило обеспечить жильем 308 семей. Остается потребность в жилье у 99 собственников, которым предстоит либо приобрести квартиры, либо переселиться в микрорайон «Солнечный», – уточнила Алма Нургалиева.

По ее словам, часто приходилось уговаривать пострадавших от паводка на переезд в другой населенный пункт. В большей мере это коснулось почти полнос­тью затопленного села Большая Малышка. Многие дома здесь были признаны аварийными. Несмотря на предложенные альтернативы, некоторые семьи отказывались переселяться, ожидая, что переезд означает потерю связи с родными местами и воспринимается как утрата привычного уклада жизни.

Власти понимают сложность этого вопроса и стараются не только материально поддержать пострадавших, но и оказать необходимую психологическую помощь. Районный акимат и комиссия убеждают жителей в том, что переезд необходим для безопасности и дальнейшего благополучия, предлагают доступное и безопасное жилье на возвышенности или в областном центре. Кроме того, жителям объясняют, что переселение не означает утрату права на собственность, новое жилье непременно станет их собственностью.

Плюсы и минусы проведенной работы перечислил руководитель рабочей группы по мониторингу вопросов ликвидации последствий паводка Евгений Кинцель.

– Я постоянно ездил в затоп­ленные районы, – рассказал он. – Достаточно много жалоб услышал. Начну с минусов, чтобы закончить плюсами. Главный минус в том, что люди очень долго ждут денег. Когда мы приезжали на встречи, больше всего жалоб было на то, что трехсторонний договор заключен, а денег нет. Волнуются продавцы, волнуются покупатели.

По его словам, приходилось также долго ждать денег на ремонт. При этом акимат Кызылжарского района действительно помогает восстанавливать до­кументы на жилье.

– Слышали мы претензии по оценкам жилья и на то, что предлагалось переехать в другой населенный пункт. В июле было особенно много жалоб именно на это, когда люди говорили, что хотят остаться в родном селе, а комиссия говорила, что надо искать жилье в городе или другом селе. По счастью, часть таких инцидентов успешно разрешилась. Ни один спор не дошел до суда. Это тоже плюс! – отметил Евгений Кинцель.

Комиссия по рассмотрению заявлений граждан, пострадавших от паводка, проявила огромную работоспособность. А пострадавших было много. Но комиссия быстро рассматривала все заявления. Причем первыми рассматривались заявления представителей социально уязвимых слоев. Был организован хороший колл-центр. Процедура документооборота упрощена.

– Все конфликты решались на высоком, квалифицированном уровне. Когда вал людей, конечно, будут недовольные, но все конфликты разрешались путем уступок, компромиссов и всегда в пользу людей, – подытожил руководитель рабочей группы по мониторингу вопросов ликвидации последствий паводка.