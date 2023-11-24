Беженцы из каких стран проживают в Казахстане

В Казахстане проживают 325 беженцев из 5 стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК

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В ведомстве отметили, что все иностранцы, получившие убежище в Казахстане, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами в отношении беженцев перед международным сообществом.

15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года.