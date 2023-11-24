Беженцы из каких стран проживают в Казахстане

В Казахстане проживают 325 беженцев из 5 стран, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК
В ведомстве отметили, что все иностранцы, получившие убежище в Казахстане, обеспечены защитой и поддержкой со стороны государства в соответствии с обязательствами в отношении беженцев перед международным сообществом.
15 декабря 1998 года Казахстан официально присоединился к Конвенции ООН "О статусе беженцев" от 1951 года.
"Сегодня в республике проживают 325 беженцев из Афганистана, Украины, Узбекистана, Сирии и КНР. Они обеспечены защитой по невысылке из страны.
В рамках выполнения международных обязательств по работе с беженцами при Минтруда действует рабочая группа по имплементации норм национального законодательства с положениями конвенции. В ее состав входят представители госорганов, общественных организаций и эксперты международного сообщества, в том числе управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Рабочая группа выработала предложения по предоставлению беженцам доступа к медицинской и социальной помощи, образованию наравне с постоянно проживающими в Казахстане иностранцами. Предложения находятся на рассмотрении заинтересованных государственных органов", – отметили в МТСЗН.