Президент отметил следующую важную задачу – борьбу с семейно-бытовым насилием, защиту женщин и детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Глава государства заявил, что для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги.
«Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.
В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание.
Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку», - отметил Президент.
Он добавил, что в стране разрабатывается специальная программа «Дети Казахстана», в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.