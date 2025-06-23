Президент назвал защиту женщин и детей одной из приоритетных задач государства

Президент
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Венера Баталова
корреспондент

Президент отметил следующую важную задачу – борьбу с семейно-бытовым насилием, защиту женщин и детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства заявил, что для ее решения предприняты решительные законодательные и институциональные шаги.

«Год назад вступил в силу закон, значительно ужесточивший наказание за домашнее насилие. Благодаря принятым поправкам и другим мерам с начала текущего года количество преступлений средней и более высокой тяжести в семейно-бытовой сфере сократилось на 30%.

В целом, за последние 5 лет вдвое снизилось число преступлений, посягающих на права женщин. Самое главное, меняется общественное сознание.

Наши граждане проявляют нулевую терпимость к жестокости и тирании в семье. Жертвы агрессии и насилия получают необходимую поддержку», - отметил Президент.

Он добавил, что в стране разрабатывается специальная программа «Дети Казахстана», в которую войдут все существующие и новые механизмы защиты интересов подрастающего поколения.

 

 

 

 

#защита #бытовое насилие #граждане

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