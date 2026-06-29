Бибисаре Асаубаевой вручили орден «Барыс» II степени

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Среди ее достижений – звание трехкратной чемпионки мира по блицу, включение в Книгу рекордов Гиннесса

Фото: пресс-служба Правительства

Заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева от имени Главы государства вручила орден «Барыс» II степени шахматистке Бибисаре Асаубаевой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Аида Балаева отметила значимую роль Бибисары Асаубаевой в развитии отечественного шахматного спорта, популяризации интеллектуальных игр среди молодежи, а также укреплении авторитета Казахстана на международной арене.

Бибисара Асаубаева является одной из самых титулованных шахматисток. Среди ее достижений – звание трехкратной чемпионки мира по блицу, включение в Книгу рекордов Гиннесса как самой юной чемпионки мира по блицу в истории, а также недавний триумф на престижном супертурнире Norway Chess в Норвегии.

Отметим, что орден «Барыс» вручается за особые заслуги в укреплении государственности, общественной и социально-культурной деятельности, а также за вклад в развитие сотрудничества между народами и укрепление дружественных отношений между государствами.

 

#Правительство #Бибисара Асаубаева #госнаграда #орден

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