Била школьника головой о доску: акмолинского учителя уволили после скандального видео

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В социальных сетях распространилось видео, где учитель выводит ученика к доске и 2 раза бьет его головой о школьную доску. При этом преподаватель обвиняет школьника в неуважении к ней.

Как выяснилось, инцидент произошел в школе имени И. Кутпанұлы в Акмолинской области.

За комментарием по происшествию редакция Kazpravda.kz обратилась в управление образования региона.

"5 октября 2023 года поступок учителя истории был рассмотрен на совете по педагогической этике, который рекомендовал директору школы освободить учителя от занимаемой должности за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса РК", – проинформировали в управлении.

Директора же школы привлекли к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом норм педагогической этики.

Полиция в свою очередь завела уголовное дело.

"По инциденту, имевшему место в средней школе села Жибек жолы Аршалынского района, начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.