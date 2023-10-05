Била школьника головой о доску: акмолинского учителя уволили после скандального видео

Скандалы
261
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В Акмолинской области учителя уволили за рукоприкладство, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространилось видео, где учитель выводит ученика к доске и 2 раза бьет его головой о школьную доску. При этом преподаватель обвиняет школьника в неуважении к ней. 

Как выяснилось, инцидент произошел в школе имени И. Кутпанұлы в Акмолинской области.

За комментарием по происшествию редакция Kazpravda.kz обратилась в управление образования региона.

"5 октября 2023 года поступок учителя истории был рассмотрен на совете по педагогической этике, который рекомендовал директору школы освободить учителя от занимаемой должности за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Учитель истории уволена на основании Трудового кодекса РК", – проинформировали в управлении.

Директора же школы привлекли к дисциплинарной ответственности за недостаточный контроль по соблюдению педагогом норм педагогической этики.

Полиция в свою очередь завела уголовное дело.

"По  инциденту, имевшему место в средней школе села Жибек жолы Аршалынского района, начато досудебное расследование по части 2 уголовной статьи "Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним". Назначены соответствующие экспертизы", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области. 

#школа #увольнение #наказание #избиение #скандалы #учитель #ученик

Популярное

Все
Как живёшь, сельский учитель?
Ждем побед в боксе
По воде, по суше и по воздуху
В Астане проходит юбилейный, XV Евразийский энергетический форум KAZENERGY
Современный школьник умнее вчерашнего
Инвестиции для молодых
Субсидии в помощь!
Как повысить казахстанское содержание в проектах нефтегазовой индустрии
Осторожно: вспышка кори!
Консолидирующий фактор казахского языка
Простите, Учитель!
В Казахстане отмечают День учителя
Повысить ответственность акимов
Ударит ли горбушка по горбу?
Казахстанцы смогут при покупке авто оставлять прежний номер машины
Ненужные инвестиции
Певец цветущей степи
Разговор будет о главном
Больше инвестиций – больше проектов
Покажи-ка нам свой класс, жас сарбаз!
Все для счастливых пенсионеров
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Токаев осудил санкционное противостояние и выступил за торговлю без ограничений и барьеров
Федеральный канцлер Германии встретил Токаева в своем ведомстве
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Касым-Жомарт Токаев принял главу компании Siemens AG
Первую медаль в легкой атлетике завоевал Казахстан на Азиаде
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Прогноз погоды на октябрь сделал Казгидромет
На сцене театра «Астана Опера» представят балет «Сильфида»
Арестован подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура
Два человека погибли при крушении самолета в Карагандинской области
Токаев ответил на вопросы немецких журналистов об отношениях с Россией и конфликте вокруг Украины
В авиакатастрофе под Карагандой погибли пилот-инструктор и курсант военного института – КГА
Токаев и Шольц выступили с совместным заявлением для прессы
Оставившую новорожденную в чайхане «мать-кукушку» ищут в Актобе
Петроглифы: connecting people
Казахстан добивается суверенного равенства стран в МАГАТЭ
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Необходима энергетическая стабильность
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области

Читайте также

Экс-аким в Акмолинской области предстал перед судом за руко…
За рубежом призвали к расследованию скандального боя Асланб…
В хищении более 1 млрд тенге подозревают чиновников Шымкента
На видео ученицы о школьном туалете администрация ответила …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]