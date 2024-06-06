«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО

Как отметил депутат, на покупку авиабилетов не у всех есть возможность, и люди вынуждены ехать на такси, увеличивая риск автокатастроф

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пока в соседних странах запускают высокоскоростные поезда, инвестируют в железную дорогу и развивают туризм, в Казахстане до сих пор не могут обеспечить элементарную перевозку жителей из одного региона в другой. Об этом заявил сенатор Арман Утегулов, озвучивая в своем депутатском запросе ряд проблем в железнодорожной отрасли страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По его словам, ключевые проблемы отрасли - недостаточное развитие инфраструктуры, износ и дефицит вагонов, низкий уровень автоматизации процессов. Также, несмотря на высокую стоимость билетов, уровень обслуживания остается низким из-за неэффективной работы частных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

«В настоящее время, ТОО «Сарыарка», занимающееся пассажирскими перевозками по маршруту Уральск - Астана, несмотря на интенсивные субсидии из республиканского бюджета, не выполняет свои обязанности в полной мере. Особенно в летний сезон затрудняются возможности получения билетов и часто возникают недовольства со стороны пассажиров. Компания не хочет тратиться на дополнение составов дополнительными вагонами и покупку новых вагонов. В результате, жители региона остаются без билетов, а на покупку авиабилетов не у всех есть возможность. К примеру, сейчас, если вы ищете билет по маршруту Уральск - Астана, Алматы, то более чем на 1 месяц они уже закончились. Несколько лет назад был запущен еще один поезд Тальго, но из-за нерентабельности маршрута он был остановлен», - сказал Арман Утегулов.

Кроме того, сенатор отметил, что трудности с покупкой билетов заставляют людей использовать частные такси для поездок в города Астана и Актобе, увеличивая риск автокатастроф.