«Билеты на поезд не достать даже за месяц до поездки» – сенатор о проблемах жителей ЗКО

Сенат, Транспорт
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как отметил депутат, на покупку авиабилетов не у всех есть возможность, и люди вынуждены ехать на такси, увеличивая риск автокатастроф

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Пока в соседних странах запускают высокоскоростные поезда, инвестируют в железную дорогу и развивают туризм, в Казахстане до сих пор не могут обеспечить элементарную перевозку жителей из одного региона в другой. Об этом заявил сенатор Арман Утегулов, озвучивая в своем депутатском запросе ряд проблем в железнодорожной отрасли страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

По его словам, ключевые проблемы отрасли - недостаточное развитие инфраструктуры, износ и дефицит вагонов, низкий уровень автоматизации процессов. Также, несмотря на высокую стоимость билетов, уровень обслуживания остается низким из-за неэффективной работы частных компаний, занимающихся пассажирскими перевозками.

«В настоящее время, ТОО «Сарыарка», занимающееся пассажирскими перевозками по маршруту Уральск - Астана, несмотря на интенсивные субсидии из республиканского бюджета, не выполняет свои обязанности в полной мере. Особенно в летний сезон затрудняются возможности получения билетов и часто возникают недовольства со стороны пассажиров. Компания не хочет тратиться на дополнение составов дополнительными вагонами и покупку новых вагонов. В результате, жители региона остаются без билетов, а на покупку авиабилетов не у всех есть возможность. К примеру, сейчас, если вы ищете билет по маршруту Уральск - Астана, Алматы, то более чем на 1 месяц они уже закончились. Несколько лет назад был запущен еще один поезд Тальго, но из-за нерентабельности маршрута он был остановлен», - сказал Арман Утегулов.

Кроме того, сенатор отметил, что трудности с покупкой билетов заставляют людей использовать частные такси для поездок в города Астана и Актобе, увеличивая риск автокатастроф.

«Пока соседние страны привлекают на железные дороги инвестиционные проекты, развивают туризм, запускают высокоскоростные поезда, мы не можем оказывать качественные услуги перевозки из одного региона в другой на должном уровне. Прошу рассмотреть вопрос о возврате от физического лица в собственность государства компании пассажирских перевозок ТОО «Сарыарка». Дать поручение о выделении новых вагонов для направления Уральск. В случае задержки поездов, рассмотреть возможность автоматизации процесса возврата компенсации и увеличения ее размера, что, в свою очередь, усилило бы ответственность и предотвратило бы задержки», - заявил Арман Утегулов.

 

 

#ЗКО #Сенат #проблемы #билеты #поезда #Арман Утегулов

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