Билл Гейтс признался в незнании иностранных языков

Фото с сайта tlt.poetree.ru
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс признался, что не знает иностранных языков и это заставляет его чувствовать себя глупым. Об этом он заявил в ходе онлайн-чата, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на lenta.ru.
"Я чувствую себя довольно глупым, поскольку не знаю никаких иностранных языков. Я изучал латинский и греческий в школе и получил за них отличные отметки. Думаю, что это позволило мне обогатить свой словарный запас, но я бы хотел знать французский или арабский, или китайский", – сказал Гейтс.
Он также добавил, что надеется найти время на изучение одного из этих языков. "Скорее всего, французского, потому что он самый легкий", – отметил Гейтс. По его словам, он пытался изучать язык с помощью сервиса Duolingo, но делал это нерегулярно.
Билл Гейтс является одним из самых богатых людей в мире с состоянием почти в $80 млрд. Он больше не участвует в управлении Microsoft и в прошлом году покинул пост председателя совета директоров компании.