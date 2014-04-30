Экономика

Биография на венгерском

Презентация была приурочена к предстоящему в начале июня текущего года официальному визиту Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Венгрию.

Книга представляет собой первый опыт официального историко-биографического исследования жизни и деятельности Главы государства. В ней прослежен его путь от простого сельского юноши до национального лидера. Основное внимание уделено политической биографии Нурсултана Назарбаева, которая дана в исторической ретроспективе драматических и неоднозначных событий и процессов, сопровождавших развитие Казахстана на рубеже XX–XXI веков.

Подготовленная на базе обширного массива архивных материалов биография является значимым документальным источником по новейшей истории Казахстана. В ней наряду со значительным фотоиллюстративным материалом впервые аутентично воспроизводятся копии личных документов, что позволяет читателю полнее погрузиться в атмосферу описываемых событий.

Особую ценность данному изданию придает тот факт, что его автор – начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, доктор политических наук, профессор Махмуд Касымбеков на протяжении многих лет работает в непосредственном подчинении у Главы государства и профессионально занимается изучением института президентства. В его научном и творческом багаже научные монографии, учебные пособия, многотомные серийные издания, публицистические сборники, многочисленные статьи, посвященные институту президентства, политической деятельности Нурсултана Назарбаева. Не случайно с момента своего выхода в 2012 году биографическая книга о Президенте Казахстана стала пользоваться интересом не только на родине, но и за рубежом. За короткий срок она была переведена и выпущена на русском, английском и арабском языках.

Выступая на презентации, М. Касымбеков отметил, что под руководством Нурсултана Назарбаева Казахстан за годы независимости установил дружественные отношения со многими государствами мира, в том числе и с Венгрией, с которой нас связывают глубокие исторические и культурные связи. 

– Я полагаю, что презентация книги окажет благотворное влияние на развитие отношений между нашими странами, – сказал М. Касымбеков. 

Принимавший участие в презентации депутат Сената Парламента РК, председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин отметил, что эта книга – это не только летопись жизни Лидера казахстанского государства, это открытый разговор об истории нашего народа. 

Венгерская версия книги была издана при поддержке посольства Казахстана в Венгрии. В ее презентации, которая проходила в здании Академии наук Венгрии, с венгерской стороны приняли участие заместитель Председателя Парламента Венгрии Шандор Лежак, Дуайен Парламента Венгрии Янош Хорват, министр регионального развития Шандор Фазекаш, почетный консул РК в Венгрии Ласло Хорват и другие официальные лица, представители научной и творческой интеллигенции, казахской диаспоры в Венгрии, журналисты, студенты.

С казахстанской стороны участвовали автор книги Махмуд Касымбеков, посол РК в Венгрии Нурбах Рустемов, депутат Сената Парламента РК, председатель правления Союза писателей Казахстана Нурлан Оразалин, заместитель начальника Канцелярии Президента РК Бахытжан Темирболат, ректор Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева Ерлан Сыдыков, исполнительный директор Библиотеки Первого Президента РК Меир Ескендиров.

Встреча прошла в атмосфере теплого и доверительного общения. Участники презентации были едины во мнении, что изданная на венгерском языке книга о Лидере Казахстана – еще один конкретный шаг к сближению между двумя дружественными народами.

Также в рамках посещения Венгрии с участием казахстанской делегации состоялась торжественная церемония открытия Почетной кафедры «Казахстанский путь и Н. А. Назарбаев» в Университете прикладных наук имени Яноша Кодолани в городе Секешфехервар. Данный проект был реализован венгерской стороной совместно с Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая при поддержке Библиотеки Первого Президента РК и Посольства РК в Венгрии.

Как отметили выступившие на церемонии М. Касымбеков, посол РК в Венгрии Нурбах Рустемов, мэр города Секешфехервар Андраш Чер-Полкович, ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Серик Пралиев и ректор Университета прикладных наук имени Я. Кодолани Петер Сабо, открытие подобного научно-образовательного центра в стенах одного из ведущих вузов Венгрии даст возможность студентам и преподавателям больше узнать о современном Казахстане, специфике и перспективах его развития, истории и культуре казахского народа, деятельности Президента Нурсултана Назарбаева, а также придаст дополнительный импульс совместным научно-исследовательским проектам.

Казахстанской стороной в качестве дара библиотеке университета был передан большой комплект книг о Казахстане.

В завершение церемонии был подписан четырехсторонний меморандум между Университетом прикладных наук имени Я. Кодолани, Казахским национальным педагогическим университетом имени Абая, Библиотекой Первого Президента РК и Посольством РК в Венгрии.

Торегали АБДИКАРИМОВ

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