Передовая система безопас­ности теперь действует в школе под номером 113, построенной в рамках проекта «Келешек мектептерi» в столичном районе Сарайшык.

Как отмечает ее директор Сәуле Ескендір, новый объект образования решил проблему нехватки ученических мест в быстрорастущем районе. К ним перешли учащиеся из близлежащих школ. Учебное заведение рассчитано на две тысячи мест, но уже сегодня в две смены здесь обучаются свыше 3,8 тыс. учеников. Одних только первоклассни­ков – 24 класса! Это один из самых высоких показателей по городу.

– Здание соответствует нацпроекту: у нас есть предметные кабинеты, оборудованные по последнему слову техники, четыре спортзала, библиотека, футбольное и баскетбольное поля, – акцентирует директор.

Заглядываем в кабинет технологии для девочек, который напоминает настоящую кухню. Здесь есть все необходимое: шкафы, посуда, миксеры, микроволновая печь и духовка. Под руководством учителя девочки готовят выпечку, учатся составлять меню и сервировать стол.

– Мне нравится печь булочки и ват­рушки. В новой школе нам предоставляют и продукты, и посуду. Здесь мы можем творить что хотим, – рассказывает пятиклассница Айша Усен.

Кабинет технологии для мальчиков оборудован по другому принципу. Здесь ребята осваивают деревообработку, выжигание, а также гончарное дело. Вот ученик 9-го класса Ислам Токен показывает, как изготавливает свое произведение искусства. Сначала готовит фанеру, кладет сверху рисунок с копировальной бумагой, фиксирует и только потом приступает непосредст­венно к процессу выжигания.

Старшеклассник Асылхан Байрамов демонстрирует гончарный станок.

– Сначала нужно замесить глину, чтобы убрать пузырьки, потом закрепить ее на диске. Если этого не сделать, она соскользнет при вращении, – делится тонкостями работы юный умелец.

В школьных шкафах уже выс­тавлены готовые изделия: вазы, горшки, фигурки с орнаментами.

Впечатляет и кабинет по робототехнике. На столах стоят ящики с разно­цветными деталями для сборки роботов. Двое мальчишек, сидя за ноутбуком, занимаются программированием.

Учитель информатики Жас­улан Турсынбек объясняет нам, что ребята готовятся к областному этапу международного турнира First Lego League.

– У нас есть наборы Lego Spike, 3D-принтер, игровое поле для соревнований. Если пройдем региональный тур, появится шанс представить страну в Хьюстоне, – говорит педагог.

В школе действует современный кабинет поддержки инклюзии. Индивидуально, в сопровож­дении педагогов-ассистентов тут получает знания 31 ребенок с особыми образовательными потребностями. Для них оборудована сенсорная комната, где можно отдохнуть и восстановиться после занятий.

Особое внимание уделено вопросам безопасности. В школе внедрена сис­тема Alaqan – инновационная биомет­рическая технология, разработанная казахстанской компанией. Она сканирует ладони учащихся и педагогов при входе, выходе и посещении столовой.

– Рисунок ладони у каждого индивидуальный, – объясняет директор Сәуле Ескендір. – Отпечатки детей регистрируются в цифровой системе. Не надо делать фото детей. При этом данные не утекут: компания-разработчик имеет сертификат информационной безо­пасности. Система не показывает на мониторе никакой информации вроде фотографий или ИИН, что важно в плане антитеррористической безопасности.

Зато родители могут отслеживать посещаемость через приложение: видеть, когда ребенок зашел в школу или в столовую, а также получать уведомления о задержках. Также система интегрирована с библиотекой и внутренней инфраструктурой школы. Родители и педагоги видят, какие книги берут дети и когда их нужно вернуть. А у директора есть свой дашборд для контроля всех процессов в режиме реального времени.

– В столовой бесплатно питаются в первой смене 1 100 детей, после обеда – еще 700. Система позволяет вести учет питания школьников, – добавляет директор школы.

Сәуле Ескендір отмечает, что сегодня коллектив состоит из 185 учителей. При приеме кадров учитывались не только категория и опыт, но и дополнительные навыки. Здесь преподают даже музыканты – хористы, композиторы, которые привносят в школьную жизнь творческую атмосферу. Многие педагоги прошли курсы по искусственному интеллекту. Некоторые делятся своими наработками в социальных сетях.

– Мы старались собрать лучших учителей и создать условия, где дети могут проявлять себя в разных направлениях – от робото­техники до гончарного дела. Для нас важно, чтобы школа была не только местом получения знаний, но и пространством развития, – заключает директор школы.

Несмотря на то что учебное заведение открылось недавно, оно уже имеет достижения. К примеру, на днях сборная школы заняла третье место по футболу и волейболу на городских соревнованиях, а команда учителей по национальной игре асык ату получила путевку на городской турнир.