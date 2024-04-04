Бишимбаев рассказал о попытке суицида в СИЗО

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Сегодня прокурор Саяхат Нурбеков поинтересовался у подсудимого Куандыка Бишимбаева, мог ли он совершить самоубийство после трагедии. Он ответил, что была попытка в СИЗО.

«С момента задержания Бишимбаева на протяжении пяти месяцев я лично как процессуальный прокурор наблюдал за камерой видеонаблюдения, установленной в камере Бишимбаева в следственном изоляторе. И поверьте, за пять месяцев он ни разу не пытался нанести себе телесные повреждения», - сказал Саяхат Нурбеков.

Напомним, что во время показаний один из свидетелей говорил о том, что в день задержания, в ресторане, видел Бишимбаева с ножом, предположив, что тот мог совершить самоубийство после смерти Салтанат. Гособвинитель посчитал, что это была имитация.

Судебный процесс продолжится 8 апреля, в 10.00 часов.

Напомним, гособвинитель процитировала переписку между супругами, скрин которой сделала Салтанат.