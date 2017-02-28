Происшествия
Бишимбаеву продлили арест
Экс-министру национальной экономики Куандыку Бишимбаеву продлили арест до 10 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на суд Астаны.

Бишимбаев был освобожден от должности министра указом Президента 28 декабря 2016 года. А 10 января его задержали. Причиной стало расследование, которое проводит Национальное бюро по противодействию коррупции. Его представители подозревают Бишимбаева в хищении миллиарда тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде.

"Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Куандык Бишимбаев организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и ее подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж", – сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.

Согласно материалам уголовного дела, похищенные денежные средства обналичивались через аффилиированную компанию ТОО "Завод строительных металлоконструкций" под видом оплаты за питание и проживание рабочих.

"Из указанной суммы Бишимбаев лично получил 2 миллиона долларов США через посредника – своего двоюродного брата Нурлыбека", – уточнили в Нацбюро.

Полученные незаконным путем деньги Бишимбаев, по версии следствия, тратил на личные нужды.

Куандык Бишимбаев пробыл на должности министра национальной экономики 8 месяцев. С 30 мая 2013 года по 5 мая 2016 года был председателем правления Национального управляющего холдинга "Байтерек".

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