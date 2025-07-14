Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По данным Binance Market Data, биткоин преодолел отметку в 120 тысяч долларов и сейчас торгуется на уровне 121 214,56 долларов. Об этом сообщается на сайте криптовалютной биржи Binance, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Предыдущий рекорд биткоин установил в пятницу 11 июля, тогда его стоимость превысила 116 тысяч долларов.

Как свидетельствует информация биржи, с начала года эта криптовалюта в основном отличалась укреплением к доллару. Тем не менее, с февраля по апрель наблюдался период пониженной стоимости, в частности, 9 апреля биткоин торговался за чуть более 76 тысяч долларов.