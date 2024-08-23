Бижутерию на ювелирные изделия подменивала в магазинах жительница Тараза

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ущерб составил почти 800 тыс. тенге

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В УП города Тараз с заявлением о краже обратилась 36-летняя женщина, занимающаяся продажей ювелирных изделий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области

Как выяснилось, под видом покупателя аферистка примеряла ювелирные украшения и, пользуясь большим скоплением клиентов, подменяла золотые изделия на обычную бижутерию. Ущерб составил 469 тыс. тенге.     

Таким же образом подозреваемая совершила аналогичное преступление еще в одном ювелирном магазине города. Отвлекая 49-летнюю владелицу магазина, она повторила предыдущую схему преступления. Причиненный ущерб составил 300 тыс. тенге. 

По данным фактам начато досудебное расследование по статье «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения установлена подозреваемая – 38-летняя жительница областного центра. Женщина полностью признала свою вину, ведется следствие.

#кража #бижутерия #украшения

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