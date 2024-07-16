Более 10 лет скрывался бизнесмен с присвоенными миллионами

Он поселился в глубинку, скрываясь от правосудия, передает корреспондент Кazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным ДП Актюбинской области, разыскиваемый, занимая должность директора ТОО в 2012 году, под предлогом строительства скотомогильника в двух районах Актюбинской области, через банк несколькими траншами завладел бюджетными деньгами в сумме 17 млн тенге.

При этом работу по строительству скотомогильника не выполнил. После получения всех денег скрылся.