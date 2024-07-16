Более 10 лет скрывался бизнесмен с присвоенными миллионами
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Он поселился в глубинку, скрываясь от правосудия, передает корреспондент Кazpravda.kz
По данным ДП Актюбинской области, разыскиваемый, занимая должность директора ТОО в 2012 году, под предлогом строительства скотомогильника в двух районах Актюбинской области, через банк несколькими траншами завладел бюджетными деньгами в сумме 17 млн тенге.
При этом работу по строительству скотомогильника не выполнил. После получения всех денег скрылся.
«По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а подозреваемый объявлен в межгосударственный розыск. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что разыскиваемый скрывается в одном из сел в Алматинской области. Там он и был задержан», – рассказали в полиции.