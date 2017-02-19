​Бизнесвумен не подведут

В реализацию поручения Главы государства по укреплению сферы предпринимательства, озвученного в Послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», серьезный вклад способны внести бизнесвумен. Об этом шла речь за «круглым столом», в котором приняли участие представители Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографи­ческой политике при Президенте РК, Совета деловых женщин РК, Центра национальных ценностей «Отбасым».

По словам заместителя председателя Национальной комиссии Елены Тарасенко, женщинам-предпринимателям надо просто дать верное направление, обеспечив необходимыми знаниями и информацией. Вместе с тем создана масса программ и проектов, нацеленных на поддержку бизнесвумен. Однако развитие предпринимательства по-прежнему тормозят отдельные недоработки. Так, не каждый может себе позволить стать участником микрокредитования, хотя именно это и помогает большинству встать на ноги, взяв стартовый капитал для продвижения собственного проекта.

Солидарность с этим мнением высказал и директор Палаты предпринимателей Астаны Гани Тасмаганбетов. По его словам, на работе бизнесменов зачастую негативно отражаются постоянные проверки, завышенные тарифы, неподъемные штрафы... Правда, все эти вопросы уже решают на высшем уровне. Но и сами предприниматели не должны забывать о возлагаемой на них ответственности, о том, что именно им предстоит во многом формировать бизнес-среду государства.

О том, что роль предпринимательниц столицы особо важна, рассказала в своем выступлении председатель Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Астаны Багила Бисембаева. Она указала на то, что из более чем 33 000 юридических лиц, зарегистрированных в столице, более 9 000 работают под руководством женщин. При этом каждая из них готова делиться полученной информацией с молодыми участницами совета, внося таким образом посильный вклад в дело расширения бизнес-среды.

– Мы с воодушевлением восприняли Послание Главы государства, поскольку этот стратегический документ направлен на развитие бизнеса в целом, – отметила Баги­ла Бисембаева.

По ее словам, обусловлено это тем, что мир не стоит на месте, и нам следует развиваться в соответствии с духом времени, когда в первых рядах должны стоять люди активные, целеустремленные, дея­тельные. В пользу расширения сферы предпринимательства в Казахстане говорит и необходимость дальнейшей модернизации всех систем общественно-политическо­го, социально-экономического развития государства.

Речь идет о том, что практически все предприниматели стараются сейчас заниматься производством на основе последних разработок, технологических новинок мировой науки и экономики. Яркий тому пример – столичные бизнес­вумен. В работе их предприятий задействовано исключительно модернизированное оборудование, а значит, именно им предстоит в дальнейшем открывать новые пути усовершенствования технологий, модернизации в рамках глобальной конкурентоспособности.