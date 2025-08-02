Особенность программы «Атырау жастары» состоит в том, что она не предполагает строительство нового жилья. Молодежь может приобрести уже готовые квартиры на первичном или вторичном рынках на выгодных условиях. На реализацию программы из местного бюджета выделено 2 млрд тенге, еще 1 млрд тенге предоставило АО «Отбасы банк». Всего подано около 770 заявок.

В программе «Атырау жастары» принимают участие жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. Жилищный кредит предоставляется по ставке 5% сроком на 19 лет. Первоначальный взнос – 10%. Максимальная сумма в областном центре составляет 18 млн тенге, в районах – 13 млн тенге.

Кандидаты на участие в прог­рамме не должны иметь собственное недвижимое имущество. Стоит напомнить, что «Атырау жастары» реализуется с 2023 года и направлена на помощь молодежи с низким уровнем дохода в приобретении доступного жилья.