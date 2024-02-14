Блефаропластика, «ушки Эльфа» - депутат встревожена ростом незаконной меддеятельности

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Депутат напомнила трагический случай, когда в конце прошлого года в Алмате умер двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно. В результате отравления организма отказали все жизненно важные органы - и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы.

– В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно, и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа – 400 тысяч тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам. Даже немедицинский работник понимает, что одномоментный прием 22-х и более лекарственных препаратов не может выдержать взрослый человек, не говоря о детском организме. Причем данная клиника в настоящее время продолжает работать. В медицинских ВУЗах учат будущих врачей не допускать полипрагмазии, не назначать более 5-ти лекарственных препаратов, – сказала депутат.

Также, рассказала она, недавно в реанимационное отделение 2 городской больницы города Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования, без сертификата специалиста в области косметологии и пластической хирургии и без наличия государственной лицензии. Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало.

– В Таразе псевдохирурги-мошенники провели 9 незаконных пластических операций в частном салоне – блеферопластику, липосакцию и др. В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, ассимметрии век, спазмических болей в области живота, дисфункции конечностей и к изменению формы околоушных раковин в виде «мочки эльфа» и т.д. К сожалению, в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных «заманивающих» реклам, – констатировала Нурумова.

Депутат встревожена и тем, что в последнее время нередко открываются медицинские кабинеты кандасами, не имеющими медицинского образования. Используют в своей деятельности различные непонятные средства, молотки, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен.