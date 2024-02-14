Блефаропластика, «ушки Эльфа» - депутат встревожена ростом незаконной меддеятельности

Общество, Здравоохранение
115
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Депутат Мажилиса Гульдара Нурумова встревожена ростом в стране незаконной медицинской деятельности. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает  Kazpravda.kz

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Депутат напомнила трагический случай, когда в конце прошлого года в Алмате умер двухлетний ребенок после непрофессионального лечения в сомнительной клинике. Ребенку было назначено 22 лекарственных препарата, 7 внутривенных капельниц одновременно. В результате отравления организма отказали все жизненно важные органы - и ребенок скончался в реанимации городской детской больницы. 

– В этой клинике маленьким пациентам назначают до 40 лекарственных препаратов одномоментно, и немало случаев осложнений, нанесения непоправимого вреда здоровью детей. При этом консультация врача стоит 200 тысяч тенге, курс массажа – 400 тысяч тенге и другие медицинские услуги по необоснованно завышенным ценам. Даже немедицинский работник понимает, что одномоментный прием 22-х и более лекарственных препаратов не может выдержать взрослый человек, не говоря о детском организме. Причем данная клиника в настоящее время продолжает работать. В медицинских ВУЗах учат будущих врачей не допускать полипрагмазии, не назначать более 5-ти лекарственных препаратов, – сказала депутат. 

Также, рассказала она, недавно в реанимационное отделение 2 городской больницы города Астаны поступила тяжелая больная с флегмоной и другими осложнениями после незаконно проведенных пластических операций псевдоврачом без медицинского образования, без сертификата специалиста в области косметологии и пластической хирургии и без наличия государственной лицензии. Больную еле спасли, проведя экстренную хирургическую операцию. И таких фактов немало. 

– В Таразе псевдохирурги-мошенники провели 9 незаконных пластических операций в частном салоне –  блеферопластику, липосакцию и др.  В результате причинены неизгладимые увечья здоровью в виде деформации тканей лица и тела, ассимметрии век, спазмических болей в области живота, дисфункции конечностей и к изменению формы околоушных раковин в виде «мочки эльфа» и т.д. К сожалению, в социальных сетях любой человек может прорекламировать и провозгласить себя специалистом любой сферы и даже врачом, не имея специальных знаний в области медицины. Люди становятся жертвами подобных «заманивающих» реклам, – констатировала Нурумова. 

Депутат встревожена и тем, что в последнее время нередко открываются медицинские кабинеты кандасами, не имеющими медицинского образования. Используют в своей деятельности различные непонятные средства, молотки, незарегистрированные лекарственные препараты, состав которых неизвестен. 

– Куда смотрят контролирующие органы: департаменты здравоохранения, комитеты контроля качества медицинской и фармацевтической деятельности, в конце концов правоохранительные органы? В связи с вышеизложенным, считаем необходимым обеспечить контроль рекламных объявлений в социальных сетях, рекламирующих оказание медицинских услуг и усилить работу по выявлению незаконной медицинской деятельности, – сказала депутат.

#мажилис #депутат #депутатский запрос #косметология #незаконная меддеятельность

Популярное

Все
В Валентинов день письма писать лень?
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Не город – каток
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
Требуется… рабочий человек
Житель Талдыкоргана делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми благодаря своим муралам
«Красная линия» стала камнем преткновения для сноса аварийного дома
Упрощена форма декларирования
Предприниматель, выигравший тендер в Петропавловске, оказался в центре скандальной истории
Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
Скульптура как чувство
Незаконно и некачественно
Чаганский фонтан
Международный форум Астана пройдет 14 июня в столице
Дорожный долгострой
Распоряжение Главы государства
Приветствуем тебя, Сольналь!
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Welcome to Kazakhstan!
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Мир, полный лжи
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Со школы – на больничную койку
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Задержан аким Сатпаева
Казахстанские предприятия задолжали сотрудникам почти 165 м…
Для реконструкции дамб в Павлодарской области хотели привле…
В роддоме Алматы «заложили» бомбу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]