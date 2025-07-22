Девушка выразила сожаление о случившемся и пообещала, что теперь гораздо внимательнее подойдет к вопросу размещения контента

Фото: ДП Алматы

Сотрудниками полиции проведена профилактическая и разъяснительная беседа с гражданкой РК, недавно вернувшейся из Китая. Поводом послужили видеоролики с её участием, вызвавшие широкий общественный резонанс в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Алматы

На одном из распространённых в интернете кадрах зафиксировано, как девушка вытаскивает из кармана своей спутницы мобильный телефон и передаёт его в руки прохожим — гражданам Китая. Затем она сообщает спутнице, что телефон якобы украли, и указывает на человека, которому сама его передала.

Кроме того, на улицах и в метро она подходила к незнакомым мужчинам, брала их за руки или прикасалась к ногам, чем вызывала у окружающих испуг и недоумение.

В ходе беседы девушка выразила сожаление о случившемся.

«Моё видео не имело цели кого-либо оскорбить. Это была необдуманная публикация. Прошу прощения у всех, кого она могла задеть. Теперь я гораздо внимательнее подойду к вопросу размещения контента», - отметила она.

Полиция напоминает: при публикации материалов в социальных сетях важно соблюдать нормы уважения — как к согражданам, так и к представителям других стран. Подобные действия могут быть восприняты как провокационные и вызвать негативную реакцию в обществе.

Также важно помнить, что пребывая за рубежом, каждый гражданин обязан уважать местные традиции, правила общественного порядка, а также законы и нормы поведения, действующие в соответствующей стране. Нарушение этих норм может повлечь за собой правовые последствия со стороны принимающего государства.