Блогера подозревают в вымогательстве денег у чиновника в Шымкенте

Блогера подозревают в вымогательстве полумиллиона тенге у госслужащего в городе Шымкенте, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции мегаполиса.

«В социальных сетях распространяется информация о задержании блогера. В связи с этим разъясняем, что в криминальную полицию ДП Шымкента обратился чиновник.

Мужчина сообщил, что несколько человек, представившись блогерами, вымогают у него деньги в сумме полумиллиона тенге.

Взамен они обещали не распространять видео с порванным государственным флагом на административном здании», – рассказали в полиции.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье «Вымогательство».

Сотрудники криминальной полиции провели все необходимые оперативные мероприятия. В результате подозреваемого задержали с поличным. Из его автомашины Toyota Сamry оперативники изъяли 300 тысяч тенге.

С санкции суда подозреваемый арестован. В отношении задержанного проводится досудебное расследование. Следователям предстоит установить все обстоятельства произошедшего.