Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева, рассмотрев в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации, сочли, что, для того чтобы защитить ребенка от буллинга в соцсети, вовсе не обязательно эту соцсеть блокировать.

Как напомнила сенатор Ляззат Сулеймен, Глава государства поручил обеспечить безопасность детей от кибербуллинга. При подготовке законопроекта учитывались также международные стандарты в области защиты детей, международный опыт развитых государств. В проекте вносятся изменения в два кодекса и 10 законов, которые предусматривают укрепление системы регулирования общест­венных отношений в части мер государст­венной защиты прав детей.

Итак, за Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» закрепляются компетенции местных исполнительных органов по созданию центров медицинской реабилитации для детей с ограниченными возможностями не только в столице, областях, городах, но и в районных центрах, на базе действующих больниц и поликлиник.

– Данная норма позволит сделать доступными стационарные реабилитационные услуги для детей с особыми потребностями в сельских, районных населенных пунктах. Это позволит обеспечить полноценный охват детей, нуждающихся в регулярных медицинских процедурах, – отметила сенатор.

В Закон «О жилищных отношениях» вносятся поправки по сокращению срока постановки на учет детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилья из государственного жилищного фонда с шести до трех месяцев. Предусматривается наделение уполномоченного органа в области образования компетенцией по разработке и утверждению правил работы психологических служб, правил профилактики преследования, также буллинга ребенка. Ранее эти полномочия были у местных исполнительных органов, результаты работы не были утешительными.

Кроме того, Законом «О статусе педагога» предусмотрено единовременное вознаграждение – поощрение за счет бюджетных средств педагогу, подготовившему победителя, призера международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

В Законе «О специальных социальных услугах» уточнены права и обязанности социальных работников. Социальный работник обязан будет соблюдать этические нормы профессионального поведения и составлять индивидуальный план социальной деятельности.

Что касается резонансной нормы по блокировке социальных сетей из-за фактов кибербуллинга, то сенаторы решили исключить полномочия, позволявшие уполномоченному органу по свое­му усмотрению ограничивать дос­туп либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

– Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной эксперт­ной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ, – пояснил спикер Маулен Ашимбаев.

К слову, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет – сенаторы также предложили решать не самому гос­органу единолично, а специально созданной экспертной группе. Таким образом, эти и ряд других изменений законопроекта переданы на рассмотрение депутатам Мажилиса.

Также, согласно повестке, Сенат заслушал информацию уполномоченных органов относительно паводковой ситуации в стране.