Свежий выпуск
​​​​​​​Блокировали, да не заблокировали
Тусупбекова Лаура

Сенаторы на пленарном заседании под председательством спикера Маулена Ашимбаева, рассмотрев в двух чтениях поправки в законодательство по вопросам защиты прав ребенка, образования, информации и информатизации, сочли, что, для того чтобы защитить ребенка от буллинга в соцсети, вовсе не обязательно эту соцсеть блокировать.

Как напомнила сенатор Ляззат Сулеймен, Глава государства поручил обеспечить безопасность детей от кибербуллинга. При подготовке законопроекта учитывались также международные стандарты в области защиты детей, международный опыт развитых государств. В проекте вносятся изменения в два кодекса и 10 законов, которые предусматривают укрепление системы регулирования общест­венных отношений в части мер государст­венной защиты прав детей.

Итак, за Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» закрепляются компетенции местных исполнительных органов по созданию центров медицинской реабилитации для детей с ограниченными возможностями не только в столице, областях, городах, но и в районных центрах, на базе действующих больниц и поликлиник.

– Данная норма позволит сделать доступными стационарные реабилитационные услуги для детей с особыми потребностями в сельских, районных населенных пунктах. Это позволит обеспечить полноценный охват детей, нуждающихся в регулярных медицинских процедурах, – отметила сенатор.

В Закон «О жилищных отношениях» вносятся поправки по сокращению срока постановки на учет детей, оставшихся без попечения родителей, для получения жилья из государственного жилищного фонда с шести до трех месяцев. Предусматривается наделение уполномоченного органа в области образования компетенцией по разработке и утверждению правил работы психологических служб, правил профилактики преследования, также буллинга ребенка. Ранее эти полномочия были у местных исполнительных органов, результаты работы не были утешительными.

Кроме того, Законом «О статусе педагога» предусмотрено единовременное вознаграждение – поощрение за счет бюджетных средств педагогу, подготовившему победителя, призера международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

В Законе «О специальных социальных услугах» уточнены права и обязанности социальных работников. Социальный работник обязан будет соблюдать этические нормы профессионального поведения и составлять индивидуальный план социальной деятельности.

Что касается резонансной нормы по блокировке социальных сетей из-за фактов кибербуллинга, то сенаторы решили исключить полномочия, позволявшие уполномоченному органу по свое­му усмотрению ограничивать дос­туп либо приостанавливать работу интернет-ресурсов, социальных сетей и мессенджеров. Удалять можно будет лишь ту информацию, которую признают кибербуллингом исключительно в отношении ребенка.

– Акцент сделан на удалении во взаимодействии с представителями онлайн-платформ только информации, признанной эксперт­ной группой кибербуллингом исключительно в отношении ребенка. Считаем, что такой порядок позволит найти разумный баланс между необходимостью оперативного реагирования на факты кибербуллинга в отношении детей и потребностью общества в информации. На наш взгляд, такой подход соответствует концепции нового Казахстана и логике проводимых в стране политических реформ, – пояснил спикер Маулен Ашимбаев.

К слову, что является кибербуллингом в отношении детей, а что нет – сенаторы также предложили решать не самому гос­органу единолично, а специально созданной экспертной группе. Таким образом, эти и ряд других изменений законопроекта переданы на рассмотрение депутатам Мажилиса.

Также, согласно повестке, Сенат заслушал информацию уполномоченных органов относительно паводковой ситуации в стране.

Популярное

Все
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Чем живет село с необычным названием и женщиной в акимах близ Нур-Султана
Эксперты высказались о курсе на дебюрократизацию в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 15 апреля
Как работает "зеленый коридор" по онкопомощи в Казахстане
Как легендарная актриса Любовь Орлова жила в Алматы во время Великой Отечественной войны
Легендарные спортивные победы выходцев Джезказганской области
Пилоты красивые, но сырые
Почему стоит посетить мемориальный комплекс Коркыта в Кызылординской области
У жителей Шымкента есть шанс отстоять землю, на которой был стадион
Как должна работать "четвертая власть" в Казахстане, рассказал эксперт
Специалисты дали советы казахстанским дачникам перед новым сезоном
Все дети похожи, будь они поколением 50-х или next
Ситуация с осведомленностью молодежи Казахстана по вопросам репродуктивного здоровья крайне критична
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео
Список расширен: в каких еще топ-вузах смогут учиться по "Болашаку" казахстанцы
В саду повеяло весной
Сотрясение, перелом, ссадины: из детсада на экстренную операцию попал ребенок в Туркестанской области
Ұят емес – не стыдно!
Железнодорожный переезд временно закроют в Нур-Султане
14 апреля 2022
Премьер провел встречу с президентом Международной федерации тенниса
Казахскую школу открыли в Филадельфии
Возобновляются полеты между Атырау и Астраханью
Кариму Масимову продлили арест
Алпамыс Шаримов стал советником гендиректора ТРК Президента РК
Нурлан Коянбаев назначен креативным директором ТРК Президента РК
"Я это сделаю" – чемпион мира WBC бросил вызов Головкину
«Вторая Республика»: на площадке «TALQYLAU» обсудили обновление государственной модели
Канат Сейдгапбаров назначен заместителем Секретаря Совбеза РК
Сенаторы встретились с руководством Программы развития ООН в РК
Арестован директор компании "AlanParking" Мухтар Базарбаев
Морские пехотинцы на учении «Батыл Тойтарыс – 2022» вели бой в городе
Гость изнасиловал 4-летнюю девочку в Алматинской области
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Казахстана принял участие в заседании Военного комитета ОДКБ
"Не будет ни процветать, ни служить в таком виде": Илон Маск предложил купить Twitter
Фонд "Казахстан халкына" помог двум детям в лечении за рубежом
Токаеву рассказали о подготовке к VI саммиту СВМДА
Ержан Сарсенбай возглавил "Жасыл даму"
Учитель скончался во время сдачи тестирования в Алматы
МОН остановило работу Центрально-Казахстанской академии
14 апреля 2022
Законные и безопасные способы приумножения активов озвучили в МНЭ
КазНУ посетила делегация Европарламента
МНЭ: Пересмотр взаимоотношений с Россией не предполагается
"Смета пока не ясна" – МНЭ о средствах на создание новых областей в Казахстане
Когда внесут в Парламент проект нового закона "О СМИ", сообщили в Минюсте
Возврат государству акций "Казахтелекома" Кайратом Сатыбалды прокомментировал Минюст
Сколько средств было выведено из Казахстана за 30 лет – ответ главы МНЭ
Рабочий сорвался с пятиметровой высоты в Павлодарской области
Возобновляются авиарейсы из Ирана в Казахстан
Большегруз протаранил заграждение и приземлился на автомобили в Шымкенте – СМИ (видео)
Какие операции доступны клиентам дочерних российских банков в Казахстане
Назначен пресс-секретарь Президента Казахстана
Куляш Шамшидинова стала комиссаром Глобальной комиссии Азии по образованию
Бывший главный эколог Актюбинской области осужден за взятку
Резонансный законопроект о кибербуллинге и блокировке сетей вернули в Мажилис
Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области
Сотрудников полиции задержал КНБ в Акмолинской области
Новым главой нацкомпании "КазМунайГаз" стал Магзум Мирзагалиев
"Халяль"-колбасу со свининой обнаружили на казахстанских прилавках
Семикилограммовая девочка родилась в Узбекистане

Читайте также

Свежий выпуск
В порядке уточнения
Свежий выпуск
Лобовое столкновение
Свежий выпуск
​​​​​​​Театр принимает поздравления
Свежий выпуск
​​​​​​​Судьба поэта
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021