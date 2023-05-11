Боевой путь Баймахана Калтаева

Среди воинов, призванных из Казахстана на борьбу с немецко-фашистскими захватчиками, оказался и Баймахан Калтаев. Он хотел быть учителем, а стал воином. После окончания одногодичных областных курсов подготовки учителей историко-географического отделения в 1941 году поработать по специальности так и не успел. Война диктовала другие приоритеты, и жамбылский парень пос­тупил во Фрунзенское военное училище. А уже на следующий год попал на фронт. Оказавшись на передовой, Баймахан Калтаев был командиром минометного расчета, возглавлял взвод, затем роту, также являлся комсоргом батальона в составе 65-й армии и 8-й гвардейской армии 1-го Белорусского фронта.

В перерывах между боями вел дневниковые записи, которые сохранились в семейном архиве. По ним можно понять, насколько страшна и трудна была война, какие сложнейшие испытания перенесли солдаты и офицеры, сражаясь за победу.

Баймахан Калтаев был участником знаменитого сражения на Курской дуге. Об этой битве, а был он тогда минометчиком, написал так: «…на рассвете более двух часов бушевала наша артиллерия. Стояли сплошная пыль и туман. Был слышен гул моторов. Разрывы снарядов смешались с ревом двигателей самолетов. Мы двинулись вперед, прошли с боем 25 км. На второй день гитлеровцы сделали 1 200 авиавылетов, и 4 часа наша дивизия была, как в аду. Земля стонала, после 10 часов стрельбы наступили минуты тишины. Затем в двух направлениях двинулись вражеские танки. В первом эшелоне 60 танков, а во втором – 40, а также около двух полков пехоты. Обста­новка была крайне тяжелая. Первый танковый удар принял наш батальон…» По словам автора фронтового дневника, завязался неравный бой с 15 танками. Пленные немцы удивлялись тому, что за люди стояли у них на пути: солдаты умирали под танками, но не отступали. Всего за два дня советские войска потеряли около 3,5 тыс. человек, фашисты – до 7 тыс. солдат и офицеров.

Позже командование отметило, что в начале января 1944 года во время боев в Быховском районе Могилевской области командир расчета 1-й минроты 407-го стрелкового полка 108-й стрелковой дивизии Баймахан Калтаев проя­вил истинные мужество и отвагу. При прорыве обороны в районе деревни Большие Борки он подавил две огневые точки противника. Несмотря на сильный обстрел со стороны врага, красноармеец дважды менял позиции, быстро вел прицельный огонь и в результате уничтожил 12 немецких солдат.

Отличился он и в другом бою, о чем можно прочитать не только в наградном листе, но и во фронтовом дневнике. «20 февраля 1944 года, Брянский фронт. Заняли оборонительный рубеж в лесу юго-восточнее города Дабужа и готовились к форсированию Днепра, – писал Баймахан Калтаев. – В 3 часа ночи заняли исходные рубежи. Ледяной покров реки, толщина льда местами не превышала 7–8 см. По нему пришлось срочно делать из досок и бревен настил. В 5.30 началась переправа на левый берег. С ходу взяли исходный рубеж для атаки высоты 150». По словам жамбылца, их батальон успешно овладел необходимой высотой. Но противник, укрепивший свои позиции дотами и дзотами, упорно оборонялся. За день фашисты пытались перейти в наступление 10 раз. Местами им все же удалось потеснить боевые порядки Красной армии, и рота Баймахана Калтаева оказалась в кольце, но в очередной атаке сумела уничтожить 30 гитлеровцев и артиллерийскую батарею. Сам же Баймахан подбил самоходное орудие Ferdinand, за что был награжден орденом Красной Звезды.

За проявленные умения, решительность и бесстрашие в наступательных боях по ликвидации группировки немецких войск в районе деревни Требухов Баймахан Калтаев представлен к ордену Отечественной войны II степени.

После боевых действий на территории Европы он оставил еще одну памятную запись: «В августе 1944 года подошли к реке Буг. Ступили на землю Польши. Наша 95-я стрелковая гвардейская дивизия совместно с 1-й польской дивизией освободила Варшаву. Фашисты, подтянув основные силы и вооружение, предпринимали контратаки, потеснив польскую дивизию местами до 2 км. Нашему батальону было приказано остановить атаку немцев, овладеть опорным пунктом противника...» По словам Баймахана Калтаева, в неравных боях наши солдаты стали постепенно уничтожать вражеские пулеметные точки, дав возможность основным силам двигаться вперед. Затем их рота подверглась нападению прямо на цент­ральной площади столицы Польши. В рукопашной схватке все атаковавшие гитлеровцы были уничтожены, за что он был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Орден Красного Знамени Баймахану Калтаеву вручили после взятия Берлина, хотя представили к награде несколько раньше – за участие в наступательном бою при шоссе Франкфурт –Фюрстенвальде, в котором в рукопашной схватке лейтенант лично ликвидировал 10 немецких солдат.

В своем дневнике фронтовик отметил, что наступление на Берлин началось 15 апреля 1945 года. «Освещая поле боя мощными прожекторами, при поддерж­ке артиллерии, танков и самолетов в атаку ринулись сотни тысяч солдат и офицеров, – писал ветеран. – Враг, собрав все силы, яростно оборонялся. 21 апреля вышли на окраину Берлина. Штурм продолжался несколько дней и ночей. 25 апреля встречались с союзниками-американцами на реке Эльбе в районе Торгау. 29-го приблизились к Рейхстагу. Кругом шли бои. Вот на нас пошли танки, людей мало. Поднял всех, в том числе и раненых. Подбили три танка, отбили атаку и подошли к Рейхстагу. 8 мая нам объявили, что кончилась война…»

Помимо орденов, на груди ветерана красовались медали «За отвагу», «За освобождение города Бобруйска», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией» и другие.

Из-за полученных ранений и контузии фронтовик три раза попадал в гос­питаль. Но все же ему удалось выжить. Баймахан Калтаев стал одним из тех, кому посчастливилось встретить праздничный майский салют 1945 года. Войну Баймахан Калтаев завершил в звании гвардии старшего лейтенанта. Но все еще оставался в рядах Красной армии в оккупированной зоне командиром минометной роты. Демобилизован лишь в 1947 году. В эти годы он служил в разных городах Германии: Берлине, Веймаре, Эрфурте, Арнштадте, Зуле. Всего Баймахан Калтаев прослужил более четырех с половиной лет, или 1 600 дней, из которых 750 провел на фронте.

Вернувшись в родной Джамбул, ветеран, которому тогда было всего 23 года, встретил свою вторую половинку. Пара сыграла свадьбу, а спустя время обзавелась детьми и внуками. Баймахан Калтаев все же, как и планировал, занялся педагогическим трудом, но уже с военным уклоном. С 1949 по 1988 год Баймахан Калтаев занимал должность военного руководителя, затем заместителя директора средней школы станции Джамбул по военно-патриотическому воспитанию, а в летний период работал руководителем оздоровительного лагеря «Огонек» Джамбулского отделения железной дороги. Ему было присвоено звание «Отличник просвещения Казахской ССР». Он стал обладателем двух почетных знаков ДОСААФ СССР, медали за освоение целинных земель, а также целого ряда юбилейных наград.

По строкам во фронтовом альбоме уже в мирное время видно, что Баймахан Калтаев очень гордился тем, что ему довелось служить под командованием прославленного полководца – генерала армии Героя Советского Союза Павла Батова. Похоже, война скрепила их души и сделала хорошими боевыми товарищами, которые поддерживали связь и после ее окончания.

В 1988 году ветерана не стало, но потомки помнят его. Ведь время бессильно стереть из памяти поколений бессмерт­ные дела людей, которые остановили захватчиков и сокрушили фашизм, заплатив здоровьем и жизнью за честь, свободу и независимость страны и защитив целые народы от порабощения.