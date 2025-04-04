Он победил в весовой категории свыше 90 килограммов

Фото: пресс-служба НОК РК

Казахстанский боксер Даниял Сапарбай уступил в полуфинале этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Он стал бронзовым призером турнира в весовой категории свыше 90 килограммов

В поединке за выход в финал Сапарбай потерпел поражение от Джахонгира Зокирова из Узбекистана.

Также в полуфинальном раунде выступят Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Диас Молжигитов (до 75 килограммов), Даулет Толемисов (до 85 килограммов), Жазира Оракбаева (до 51 килограмма), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов).