Боксер Даниял Сапарбай выиграл бронзу этапа Кубка мира в Бразилии
103
Он победил в весовой категории свыше 90 килограммов
Казахстанский боксер Даниял Сапарбай уступил в полуфинале этапа Кубка мира в Фос-ду-Игуасу (Бразилия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК
Он стал бронзовым призером турнира в весовой категории свыше 90 килограммов
В поединке за выход в финал Сапарбай потерпел поражение от Джахонгира Зокирова из Узбекистана.
Также в полуфинальном раунде выступят Нурсултан Алтынбек (до 55 килограммов), Диас Молжигитов (до 75 килограммов), Даулет Толемисов (до 85 килограммов), Жазира Оракбаева (до 51 килограмма), Улжан Сарсенбек (до 57 килограммов).